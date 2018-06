Familienfest startet rund um das Neue Schloss

Die letzten Vorbereitungen für das Schlossfest am Sonntag, 17. Juni, laufen derzeit. Mit der abgeschlossenen Außenrenovierung kam die Auszeichnung „Schloss des Jahres“. Und daran gekoppelt ist eben auch das zugehörige Fest, erläutert Joachim Moll vom Veranstalter Staatliche Schlösser und Gärten. Er ist Leiter der Klosterverwaltung Wiblingen/Schussenried, die für das Neue Schloss in Tettnang zuständig ist. Beim Fest mit an Bord sind auch das Tourist-Infobüro (TIB) und Veranstalter aus der Region.

„Das Objekt hat es verdient“, sagt Moll. Immerhin werden am Ende elf Millionen Euro in die Sanierung geflossen sein. Beim Fest sollen sich Besucher von 11 bis 17 Uhr einen Eindruck verschaffen können, dass das Geld gut angelegt worden ist. Neben dem umfangreichen Programm (siehe Kasten) gibt es auch noch einen Tag der offenen Tür, alle Räume sind frei begehbar. Zusätzlich gibt es auch Führungen. Wichtig ist Moll: „Es soll einfach ein schönes Familienfest werden.“ Mit viel Programm für Kinder, aber eben auch für Erwachsene.

In den Räumen laufen die Arbeiten ebenfalls. Ganz neu ist eine barocke Tafel im Speisezimmer, passend zum Themenjahr „Essen und Trinken“. Die werde wahrscheinlich auch bleiben, sagt Moll. Schließlich vermittle sie einen guten Eindruck dieses Aspekts im adeligen Leben früherer Zeiten.

Windfang und Orangerie

Einige Pläne und Ziele gibt es derzeit noch, die den Charakter des Schlosses zusätzlich verändern sollen. Am liebsten etwa wäre es Moll, wenn die Portaltüren immer geöffnet sein könnten. Das gehe des Windes wegen oft nicht, bedauert Schlossverwalter Hubert Hahn. So könne derzeit der irrige Eindruck entstehen, das Schloss sei verriegelt, obwohl eigentlich geöffnet sei – was wiederum Besucher abschrecke. Die Idee: ein Glaswindfang im Inneren. Dann wäre der Blick vom Ehrenhof über den Innenhof bis zur Seeterrasse mit Panoramablick immer frei.

Und auch die Sanierung der Orangerie (auch als Schießhaus bekannt)samt Außenanlage sei ein Fernziel, sagen Moll und Hahn. Schließlich sei die Farbgebung des Gebäudes hier noch die alte, weiß-gelbe. „Das müssen wir auf jeden Fall noch richten.“