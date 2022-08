Unfall mit 17-Jährigem bei Tettnang: Familie ist weiterhin fassungslos und hofft auf Zeugen

Es ist ein Schock, als Alexandra H. am späten Freitagabend den Anruf erhält: Er habe einen Unfall gehabt, sagt ihr 17-jähriger Sohn Philipp. Mit seinem Motorrad ist er in der Nähe des Glashauses bei Siggenweiler einem Auto ohne Licht ausgewichen. In einen Hopfengarten hinein. Sein linkes Schlüsselbein ist gebrochen. Der andere Fahrer ist geflüchtet.

Drei Fahrzeuge fahren vorbei, niemand hält an. Durch einen Zufall stolpert der Jugendliche im Dunkeln über seine Tasche, die weggeschleudert wurde. Darin ist sein Handy.

Der Helm und die Kleidung haben mir das Leben gerettet.

Philipp sagt ein paar Tage später im Gespräch: „Der Helm und die Kleidung haben mir das Leben gerettet.“ Das Visier ist weg. Die Sonnenblende klappert nur noch lose herum. Die Außenschale ist beschädigt. „Besser der Helm als sein Kopf“, sagen Alexandra und Asmund H. Die beiden sind froh, dass Sohn Philipp nicht frontal ins Auto gekracht ist, das ihm entgegenkam. Sondern dass er geistesgegenwärtig nach rechts gezogen hatte.

Alexandra und Asmund H. zeigen den Helm: Der hat Philipp das Leben gerettet, sind sie überzeugt. Das Visier ist ganz weg, die Sonnenblende lose. Die Risse werden sichtbar, wenn man leicht auf die Außenschale drückt. (Foto: Mark Hildebrandt)

Unfallopfer Philipp hat viele Fragen

Was die drei auch mit etwas Abstand nicht verstehen können: Warum ist der Fahrer ohne Licht unterwegs gewesen? Und wieso hielt der Verursacher nicht an, nachdem der Unfall passiert ist? Warum bleibt kein Helfer stehen? Das schockiert Alexandra H. so sehr, dass sie am am Wochenende bei Facebook dazu aufruft, dass Zeugen sich melden sollen. Ihre Nachricht wird etliche Male in verschiedenen Gruppen geteilt und vielfach kommentiert.

Die Fragen lassen insbesondere auch Philipp nicht los. Kurz nach dem Unfall am späten Freitagabend ist das alles freilich noch weit weg. Es ist der 29. Juli, kurz nach 22.15 Uhr. Da steht er unter Schock. Er schildert, wie alles wie im Film läuft. Wie er sogar noch die Maschine aufrichten will. Das Adrenalin spült den Schmerz offenbar fort, den Bruch und die Prellungen merkt er da noch gar nicht. Arm und Schulter machen das aber nicht mit, das Zweirad fällt wieder um.

Führerschein und Motorrad erst eine Woche alt

Die Maschine: 125 Kubikzentimeter, eine Woche alt. Den Führerschein hat Philipp auch erst seit ein paar Tagen. Beides hat er sich selbst erarbeitet, auch wenn von Alexandra und Asmund H. natürlich ein Zuschuss kam. Welche Eltern würden das nicht machen? Von ihnen hat er auch die Leidenschaft fürs Motorradfahren. Und sie haben immer wieder auch betont, wie wichtig sicheres Fahren ist. Ihre Motorräder sind nicht fürs Rasen gemacht, sondern fürs Reisen.

Als Philipp den Führerschein hat, fahren die beiden in den ersten Tagen immer wieder mit ihm: „Wir haben danach immer wieder über die Fahrten gesprochen. Und wie man an bestimmten Streckenteilen richtig reagiert, wenn etwas passiert.“ Sicherheit gehe vor, betonen die beiden immer wieder. Dass er bei einem Hindernis auf der Fahrbahn nach rechts ausweichen soll: Das haben sie immer wieder gesagt, sagt Asmund H. Das hat Philipp dann auch gemacht.

OP-Termin verschiebt sich wegen Wundheilung

Dass da nun an der Unfallstelle von Freitagabend gerade ein Hopfengarten ist und dass die Spannseile in die Nähe der Fahrbahn gehen, das konnte er im Dunkeln nicht richtig sehen. Wäre alles frei gewesen, wäre es vielleicht beim Blechschaden geblieben. So wird er im Rettungswagen abtransportiert. In der Notaufnahme der Klinik Tettnang erhält Philipp in der Freitagnacht erst einmal einen sogenannten Rucksackverband und kann dann heim.

Am Samstagmorgen ruft Alexandra H. noch mal an, ein sogenannter Gilchristverband stellt nach einem erneuten Besuch an der Klinik fortan den linken Arm still. Laut Klinik wird das gemacht, weil der Rucksackverband Schmerzen an der Schürfwunde an der Bruchstelle verursacht hat. Und klar ist da auch: Der Bruch muss operiert werden. Die Notwendigkeit stellt laut Klinik der diensthabende Hintergrunddienst fest. Pech für Philipp: Die Schürfwunde nässt. Um eine Infektion auszuschließen, wird die OP verschoben.

Philipp hatte vollkommen andere Pläne

Den Sommer hätte er sich anders vorgestellt. Eigentlich hätte er am liebsten in einer Motorradwerkstatt gearbeitet. Die Schule macht er noch fertig, würde dann aber gern eine Ausbildungsstelle als Zweiradmechaniker antreten. Und statt jetzt auf seiner schönen neuen Maschine durch die Gegend zu fahren und an Motorrädern zu arbeiten, muss er jetzt halt seinen Bruch auskurieren. Sein Motorrad ist noch reparabel. Den gesamten Sachschaden schätzt die Polizei auf 4000 Euro. Auch wenn Alexandra und Asmund H. Philipp da unterstützen: Das ist kein Pappenstiel für einen 17-Jährigen, der alle Ersparnisse da reingesteckt hat.

Gefährdung, Unfallflucht, Körperverletzung

Kein Pappenstiel ist es auch für den Unfallverursacher. Da geht es um Straftaten, und zwar um Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und fahrlässige Körperverletzung, erläutert ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Dass der Fahrer im Dunkeln das Licht nicht anhatte, wiegt angesichts dieser Latte am wenigsten: „Für sich genommen wäre das nur eine Ordnungswidrigkeit.“

Zu den drei Fahrzeugen, die nicht gestoppt haben sollen, kann sich der Sprecher im Detail nicht äußern. Generell sei es aber so, dass man zumindest Hilfe rufen solle, wenn man eine Unfallstelle bemerke. „Wenn beispielsweise eine Frau mitten in der Nacht Angst hat, an einer abgelegenen Stelle auszusteigen“, sagt der Polizist, „kann sie aber etwas entfernt anhalten und die Polizei anrufen und Hilfe holen.“ Natürlich müsse man auf seine eigene Sicherheit achten. Aber es gelte natürlich, dass jede Form von Hilfe vor Ort entscheidend sei.

Hoffnung, dass sich jemand meldet

Die Familie hofft, dass Hinweise auf den Verursacher bei der Polizei eingehen. Wobei ihnen auch klar ist, dass sich nie alle Fragen klären werden. Ob etwa wirklich alle drei Vorbeifahrenden das Motorrad mit eingeschaltetem Fernlicht übersehen hat. Philipp ist im Gespräch immer noch fassungslos: „Ich hatte richtig Angst.“ Auch Asmund H. meint, dass es klar als Unfallstelle zu erkennen gewesen sei. Er machte dann später das LED-Fernlicht am Motorrad aus, als er und seine Frau die Unfallstelle abgesichert hatten. Nachdem Philipp sie angerufen hatte, fuhren sie sofort los.

Am Donnerstag ist Philipp jetzt operiert worden. Er habe „alles erst mal gut überstanden“, schreibt seine Mutter per Whatsapp. „Er wird wahrscheinlich bis Samstag stationär bleiben.“