Familie Fahnroth auf Spurensuche im Pfarrarchiv

Es ist auf den Tag genau 270 Jahre her, dass der Stammvater der Familie Fahnroth aus Erfurt in Tettnang getauft wurde. Ein Familienfest in Bregenz bot die Gelegenheit für Dr. Martin Fahnroth und seine Familie, dem Pfarrarchiv von St. Gallus einen Besuch abzustatten und im übmehr als er 300 Jahre alten Kirchenbuch den Taufeintrag zu studieren.

Es war keine alltägliche Taufe, die der damalige Pfarrer am 9. März 1749 vollzogen hat: Ein zum katholischen Glauben konvertierter 20 Jahre alter Jude wurde auf den Namen Joseph Anton getauft. Eine solche Taufe galt damals an den Adelshöfen als ein besonderes gesellschaftliches Ereignis und wurde dementsprechend in den höchsten Kreisen gefeiert. Bei diesem einzigartigen Fall in der Grafschaft Montfort waren keine geringeren als die regierenden Exzellenzen Graf Ernst und seine Gemahlin Antonia, geborene von Waldburg die Taufpaten. Damit nicht genug der Ehre, erhielt der Täufling den Familiennamen Fahnroth in Anlehnung an das gräfliche Wappen, das eine rote Fahne im silbernen Schild zeigt. Die Paten sorgten auch für eine gesicherte Existenz ihres Schützlings, indem sie Joseph Anton zeitlebens als Hofsattler beschäftigten.

Joseph Anton Fahnroth war viermal verheiratet, hatte mit seiner ersten Frau sechs Kinder und mit seiner zweiten ein weiteres Mädchen. Auch bei diesen Kindern stellten Vertreter des gräflichen Hauses die Taufpaten. Joseph Anton starb in Tettnang am 12. April 1798 im Alter von 70 Jahren. Sein 1756 geborener Sohn Eduard Ernst Johann Nepomuk wanderte nach Schlesien aus, wo die Familie Fahnroth bis 1945 durchgehend nachgewiesen ist. Mit Joseph Fahnroth (1838 bis 1895) brachte sie einen bekannten schlesischen Kirchenmaler hervor. Nach der Vertreibung aus Schlesien siedelte sich ein Zweig der Familie zunächst im Ruhrgebiet und später in Hamburg an, ein weiterer im Bayrischen Wald.

Dr. Martin Fahnroth, heute Leiter des Schulamts der Diözese Erfurt, hatte bei seinen Familienforschungen schon mit den Historikern Karl Heinz Burmeister und Angelika Barth Kontakte. Ihm und seiner Familie konnte Gisbert Hoffmann, der seit über zehn Jahren das Pfarrarchiv betreut, die Taufeinträge in den Kirchenbüchern von Tettnang zeigen. Danach machten sie sich gemeinsam auf einen Rundgang durch die Altstadt zum Neuen Schloss, wo Schlossführerin Marguerite Wind die Gäste durch die Räume führte. Besondere Aufmerksamkeit galt den Porträts der beiden Taufpaten von Joseph Anton Fahnroth, die mit ihrer Patenschaft eine interessante Familiengeschichte geschrieben haben.