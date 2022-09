Familie aus Kisslegg erdreht sich beim Glücksrad auf dem Bähnlesfest 500 Euro

Für das Bähnlesfest lassen sich zahlreiche Tettnanger Einzelhändler und Geschäftsleute jedes Jahr besondere Aktionen einfallen. Eine lange Tradition von mehr als 20 Jahren hat inzwischen schon das Glücksrad von Reisewelt Montfort in der Karlstraße. Das habe mittlerweile sogar schon einige Stammkunden und sei auch in diesem Jahr wieder gerne angenommen worden, berichtet Inhaber Jürgen Niedermaier.

Tochter Marlene hat ein glückliches Händchen

Das Motto lautet „jeder Dreh gewinnt“ und so gab es neben den drei Hauptgewinnen auch viele hochwertige Sachpreise wie etwa Strandtücher, Power Banks und Rucksäcke. Der erste Preis, ein Reisegutschein über 500 Euro, ging in diesem Jahr nach Kisslegg: Durch das gekonnte Drehen der achtjährigen Marlene plant Familie Zimmermann damit schon den nächsten Urlaub. Das ganze Fest sei ein voller Erfolg gewesen, so Niedermaier.