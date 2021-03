Falscher Bankmitarbeiter späht Daten aus und überweist Geld

Unerlaubt an Bankzugangsdaten gelangt sind unbekannte Täter bei einer 49-jährigen Frau. Bereits vor einigen Wochen erhielt das Opfer eine E-Mail, in der sie aufgefordert wurde, sich mit ihren Zugangsdaten beim Onlinebanking anzumelden, berichtet die Polizei. Nachdem die Gauner vermutlich die Zugangsdaten ausgespäht hatten, forderte ein angeblicher Bankmitarbeiter die 49-Jährige am Dienstag telefonisch dazu auf, sich erneut über einen Registrierungslink für das sogenannte Push-Tan-Verfahren anzumelden. Im Hintergrund wurde dabei von den Betrügern offensichtlich ein neues Push-Tan-Verfahren eingerichtet. Daraufhin führten die Täter zwei Überweisungen von Konten von Familienangehörigen der Frau aus. Der Schaden beläuft sich auf über 4000 Euro. Weitere Überweisungsversuche blieben erfolglos.

Die Polizei warnt vor Anrufen falscher Bankmitarbeiter: „Seien Sie immer misstrauisch und geben Sie niemals vertrauliche Daten preis. Versichern Sie sich vorsichtshalber bei Ihrer Bank unter einer von Ihnen selbst gewählten Rufnummer.“