Fairer Kaffeeausschank zur Marktzeit in Tettnang

Die Cafetteria, ein ehrenamtliches inklusives Angebot der Anlaufstelle für Bürgerengagement in Tettnang, schenkt kostenlosen und fair-gehandelten Kaffee zu Marktzeiten auf dem Montfortplatz aus.

Das Ganze passiert laut Pressemitteilung zugunsten des neuen Weltladens, der in Tettnang entstehen soll. Bei trockenem Wetter können Marktbesucher den Kaffee in Mehrweggefäßen, to go oder an Stehtischen, an der Fensterfront der Anlaufstelle für Bürgerengagement erhalten. Die Idee sei im Rahmen der Aktion „Gemeinsam für ein gutes Klima“ entstanden, sagt Melanie Friedrich, Beauftragte für das Bürgerengagement der Stadt Tettnang.

Für die Aktion werden auch noch weitere HelferInnen gesucht, die beim Auf- und Abbau helfen können. Bei Interesse bitte melden bei Melanie Friedrich, Telefonnummer 07542 / 51 01 07 oder melanie.friedrich@tettnang.de