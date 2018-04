Fairer Kaffee und Kekse

Gute Gespräche und fair gehandelte Produkte gibt es regelmäßig in der „CaféTTeria“. Dazu lädt das ehrenamtliche Team um Bürger-Mentorin Gisela Imhof einmal im Monat in der Anlaufstelle für Bürger-Engagement ein. Seit letztem September treffen sich Interessierte zum Kaffee- und Teetrinken mit Gebäck, Studentenfutter oder getrockneten Früchten. Der Fotograf Felix Kästle zeigt nun in einer Ausstellung auch Fotos von den „CaféTTeria“-Treffen.

Alles, was angeboten wird, stammt aus fairem Handel. „Wir wollen den Leuten einfach die Möglichkeit geben, Fair-Trade-Produkte zu probieren“, sagt Melanie Friedrich, die die „CaféTTeria“ mitorganisiert. „Jeder darf kommen und sich an dem Miteinander freuen. Man kann auch mal nur für zehn Minuten reinschauen“, erklärt sie. Das Ganze koste nichts. Vor den Preisen von Fair-Trade würden viele Leute zurückschrecken, weiß Friedrich, deshalb böten sie solche Produkte kostenlos an.

Die Arbeit vom „CaféTTeria“-Team ist auch Gegenstand der Fotoausstellung „Engagement in Aktion“, die im Rahmen einer öffentlichen Vernissage am 12. April um 17 Uhr im Landratsamt in Friedrichshafen eröffnet wird. Gezeigt werden Aufnahmen des Presse- und Themenfotografen Felix Kästle, wie einer Mitteilung des Landratsamtes zu entnehmen ist. Ein halbes Jahr lang hat Kästle Mitglieder des Netzwerks Bürgerschaftliches Engagement begleitet. Daraus sei eine bunte Collage aus Momentaufnahmen und symbolträchtigen Szenen entstanden, die tiefe Einblicke in die Seele ehrenamtlicher Arbeit erlaube. „In diesem Rahmen hat der Fotograf auch uns in der Anlaufstelle für Bürger-Engagement besucht und die CaféTTeria fotografiert. Es ist natürlich schön, in einer solchen Ausstellung das Engagement in Tettnang repräsentieren zu können“, erklärt Melanie Friedrich und hofft, mit der Aktion mehr Aufmerksamkeit für die „CaféTTeria“ zu gewinnen.

Wenn das Wetter bei den kommenden Treffen stimmt, sagt sie, finde die Veranstaltung draußen statt, manchmal werde gesungen oder es werden gemeinsam Spiele gespielt. Die Veranstaltung sei zudem inklusiv, alle Interessierten dürften sich der Runde anschließen. „Es ist schön, zu sehen, wie die Leute am Tisch sitzen, sich bei einer Tasse Kaffee kennenlernen und an der guten Gesellschaft freuen“, sagt Friedrich.