Unbekannte haben am Dienstag zwischen 20.45 und 23.30 Uhr zwei 12-Volt-Fahrzeugbatterien aus einem in der Marienfelder Straße in Tettnang abgestellten Hubsteiger gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07542/93710 entgegen.