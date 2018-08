Fahrzeug-Fans treffen sich in Obereisenbach

Der Sonntag hat mit Sommertemperaturen wieder massenhaft Oldtimerbesitzer und ihre Fans nach Obereisenbach gelockt. Das Oldtimertreffen war ein Publikumsmagnet. Wie der erste Vorsitzende der veranstaltenden Narrenzunft Kogenmale, Sebastian Löw, bilanzierte, sind über 1000 Besitzer historischer Fahrzeuge angereist.

Der langjährige Organisator Berthold Messmer bestätigte: „So viele Zweiräder hatten wir noch nicht einmal beim Jubiläum letztes Jahr. Das erste Fahrzeug am frühen Morgen war ein Mofa aus Österreich – und um 10 Uhr war der Platz gefüllt.“ Daher habe man etliche Fahrzeuge im Umfeld des Geländes um die Ortsmitte platziert. Überhaupt sind viele der Angereisten mit langer Anfahrt gekommen. Aus Vorarlberg, der Schweiz, aus Stuttgart, München und Augsburg sind einige gekommen – und natürlich aus der Umgebung.

So wie Hermann Altherr, der mit seiner Zündapp-Einzylinder-Zweitakt Baujahr 1951 aus Bodnegg angefahren ist. Altherr knöpft sich seinen schweren, aber stilechten Ledermantel zurecht und lässt seine zwei Auspuffe knattern. „Die Zündapp hat schon mein Vater gefahren“, berichtet Altherr. Zum Oldtimertreffen nach Obereisenbach sei er auch schon als Kind gekommen – und in der Nachbarschaft ist die Veranstaltung sozusagen Pflicht, sagt er.

Auffällige Zweiräder sind das Steckenpferd von Erwin Riedesser. Er ist aus Steinenbach mit einer BMW und auf dem Seitenwagen mit einem besonderen Stück, einer Benelli 750 Sechszylinder Baujahr 1972 angereist. Wie viele der Aussteller oder Besucher ist er ein echter Fan. „Auf meinem Hof habe ich noch 40 alte Motorräder und 25 Oldtimertraktoren.“

Von Baujahr 1908 bis 1980 waren Fahrzeuge in Obereisenbach vertreten. Spezielle Attraktionen bot das Treffen auch durch zahlreiche Youngtimer, Classic- und Vintage-Fahrzeuge. Einträchtig sind am Sonntag die Jahre 1930 bis 1970 nebeneinander aufgestellt, vom BMW-Dixi über ein Goggomobil und ein Ape-Lastwägelchen bis zum sportlichen MG-Coupé. Auch aus den 1980ern sind Fahrzeuge wie ein VW Jetta, ein BMW2002 oder eine Mercedes 250 Stretchlimousine zu sehen. In der Ecke mit den amerikanischen Riesenlimousinen findet sich neben glamourösen Cadillacs ein 1969er taubengrauer Mercury Monterey Viertürer für die ganze Familie. Andreas Niederauer ist damit aus München angereist und zeigt den riesigen Kofferraum und den monströsen V 8 Ford-Motor. „Der braucht kaum über 20 Liter“ sagt der Münchner und betont: „Wichtig ist das Einvernehmen mit meiner Frau – die ist auch Fan, und wir haben zusammen eine Kasse angelegt.“

Auch auf dem Ersatzteilemarkt und Flohmarkt locken zahlreiche Stände mit Außergewöhnlichem und Betagtem. In den Ersatzteilkisten ist so mancher Schatz verborgen. Denn wenn man mit den Oldtimer-Enthusiasten spricht, ist eines immer Thema: die Ersatzteillage.

Da müssen zur Not komplette Neuanfertigungen in Handarbeit realisiert werden – oder man kommt über spezielle Ersatzteilbörsen zu dem Teil, das das Gefährt dann schließlich verschönert oder die Fahrt nach Obereisenbach überhaupt erst möglich macht. Vielleicht ein Grund für durchweg gute Stimmung und gut gelaunte Menschen.