Fahrzeug brennt auf der L333 komplett aus – Diesel sorgt für Bedenken

Mit mehr als 10 000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden, der bei einem Autobrand am Montagnachmittag entstanden ist.

Gegen 15.40 Uhr war eine 54-jährige Autofahrerin auf der L 333 von Tannau aus in Richtung Neukirch unterwegs, als sie auf Höhe der Abzweigung nach Baldensweiler plötzlich Rauch aus dem Motorraum quellen sah. Nachdem sie ihr Auto abgestellt hatte, geriet es in Vollbrand, so die Polizei, die einen technischen Defekt als Ursache vermutet. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang löschten das Auto, das aber völlig zerstört wurde. Auch die Fahrbahndecke ist an der Stelle des Brandes in Mitleidenschaft gezogen worden. Durch eine Ölsperre konnten die Feuerwehrleute aus Tettnang trotz anfänglicher Bedenken außerdem verhindern, dass ausgelaufener Diesel über einen Schacht in die Oberflächenentwässerung entlang der Straße gelangte, heißt es von Polizei und Feuerwehr.