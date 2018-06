Fahrtkarte zur DM gelöst

Vergangenes Wochenende ist die baden-württembergische Meisterschaft im Voltigieren in Schwaigern ausgetragen worden. Bei den Teilnehmerinnen aus Tettnang-Krumbach hatte Voltigierpferd „Philip“ mit Martina Fröhlich an der Longe ein Mammutprogramm zu bewältigen. Laut Vereinsbericht gab es vonseiten der Wertungsrichter für die Auftritte der Krumbacher durchwegs sehr guten Pferdenoten.

Geschwächt durch zwei verletzte Voltigiererinnen, absolvierten die Krumbacher eine gute Pflicht und landeten damit auf Rang fünf. Die anschließende Kür gelang gut, was Platz vier am ersten Tag bedeutete. Damit durfte man in der Finalrunde erneut die Kür zeigen. Allerdings gab es technische Probleme mit der Musik, sodass die Gruppe auf eine völlig unbekannte Musik ihre Kür turnen musste. Dadurch fehlte natürlich die künstlerische Umsetzung – was einen nicht unerheblichen Anteil in der Bewertung ausmacht. Zudem schlichen sich Fehler bei der Krumbacher Reitergruppe ein, sodass im Endergebnis der fünfte Platz erreicht werden konnte. Für Krumbach voltigierten Selina Schröder, Celine Fröhlich, Coralie Sauter, Lena Grabherr, Franka Schulz und Valerie Schütterle.

Im Junioreinzel starteten Celine Fröhlich und Coralie Sauter. Celine zeigte im ersten Umlauf eine solide Pflicht, die Kür klappte nicht ganz fehlerfrei. Im großen Starterfeld erreichte sie den zehnten Platz, sodass sie in der Finalrunde noch einmal starten durfte. Hier lief die Kür gut durch, jedoch unterliefen der Krumbacherin in der Pflicht kleine Patzer. Am Ende blieb es bei zehnten Platz bei der Landesmeisterschaft.

Coralie gelangen beide Durchgänge sehr gut. Nach dem ersten Tag lag sie auf Platz sieben, in der zweiten Pflicht erreichte sie als jüngste Starterin in der Prüfung sogar Platz fünf. Auch im Finaldurchgang lief es ausgesprochen gut, am Ende erreichte sie den siebten Rang bei ihrer ersten Landesmeisterschaft. Damit sicherte sie sich eine Startgenehmigung für die deutschen Juniorenmeisterschaften, die Anfang September in München stattfinden.