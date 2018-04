Fahrräder finden neue Besitzer

Gebrauchtes Fahrrad für kleines Geld: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club Bodenseekreis (ADFC) und die Tettnanger Grünen haben am Samstag wieder den Gebrauchtradmarkt auf dem Schulhof der Manzenbergschule in Tettnang veranstaltet.

Wer sein Rad verkaufen wollte, konnte von 9 bis 10 Uhr sein Fahrrad oder Anhänger vorbeibringen. Diese wurden dann von Mitarbeitern der ADFC auf Verkehrssicherheit, Bremsen und Luft in den Reifen geprüft. Zudem musste man eine Vermittlungsgebühr von acht Euro zahlen und nach einer Schwacke-Liste oder mithilfe der Experten den Wert des Fahrrads ermitteln. „Es ist auch wichtig, dass die Fahrräder geputzt ankommen, da die Käufer an erster Stelle auf das Aussehen achten“, sagt Tilmann Kugel vom ADFC.

Jedes Fahrrad bekam ein gelbes Schild mit Preis und Verkäufernummer. Somit konnte man durch die jeweilige Nummer das Fahrrad dem Verkäufer zuordnen.

Rund die Hälfte der Räder wurde verkauft

Von 10 bis 12 Uhr konnten Interessenten mit den Gebrauchträdern Probe fahren und wurden von 17 Helfern der Grünen und des ADFC beraten. „Viele sind gerade an Gebraucht-rädern sehr interessiert, da diese preisgünstiger sind“, begründete Kugel den Ansturm auf die Räder bei der Eröffnung. „Damit niemand mit dem Fahrrad gehen kann, ohne es zu bezahlen, haben wir diesen Bereich abgesperrt“, sagte Hans Schopf vom Stadtrat. Während des Gebrauchtradmarktes bot die Schulsozialarbeit mit der Klasse 7a der Gemeinschaftsschule Tettnang Kaffee und Kuchen an, um etwas für ihre Klassenfahrt beizusteuern, so die Klassenlehrerin Frau Fritz.

Ab 12 Uhr konnten die Verkäufer bei Verkauf ihres Rades das Geld abholen und bei Nichtverkauf wieder ihr Fahrrad mitnehmen. Die Auswahl der Gebrauchträder war groß. 135 Fahrräder wurden abgegeben, darunter Kinderräder, Erwachsenenräder und ein E-Bike. Dieses mal waren keine Kinderanhänger dabei. 63 Räder wurden verkauft, womit eine Verkaufsquote von 46 Prozent erzielt wurde. Zusätzlich spendete das Organisationsteam drei Gebrauchträder an das Asylnetzwerk Tettnang.