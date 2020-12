Fahrplanwechsel bei der Bodensee-Oberschwaben-Bahn verschoben

Der Fahrplanwechsel an diesem Wochenende hat zunächst noch keine Auswirkungen auf die Bodensee-Oberschwaben-Bahn: Bis Samstag, 19. Dezember, bleibt der Schienenersatzverkehr zwischen Friedrichshafen und Ravensburg aufgrund der Bauarbeiten auf der Südbahn erhalten,teilt das Unternehmen Bodensee-Oberschwaben-Bahn mit. Auch zwischen Aulendorf und Ravensburg bleibt zunächst alles beim Alten. Ab Sonntag, 20. Dezember, gibt es dann zwei neue Spätfahrten auf der Geißbockbahn: Eine zusätzliche Verbindung verlässt Aulendorf um 21.08 Uhr und Ravensburg um 21.27 Uhr, erreicht Friedrichshafen-Stadt um 21.47 Uhr und Friedrichshafen-Hafen um 21.53 Uhr. Zurück geht es dann ab Hafenbahnhof um 22.04 Uhr, Stadtbahnhof ab 22.09 Uhr, Ravensburg ab 22.29 Uhr und Aulendorf an 22.49 Uhr. Die neuen Fahrzeiten gelten dann zunächst bis 7. März. Danach gibt es erneut mehrwöchige Schienenersatzverkehre, bevor dann am 1. Mai die Strecke endgültig geöffnet wird.

Die aktuellen Fahrpläne sind erhältlich im DB-Navigator und auf