Als ein 22-Jähriger am Montag von der Lindauer Straße in die B 467 abbiegen wollte, rollte sein Auto aufgrund eines Fahrfehlers ein Stück nach vorne und ragte in die Fahrbahn. Ein Autofahrer, der auf der B 467 unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 4500 Euro, wie die Polizei mitteilt.