Fahrerflucht in der Kaltenberger Straße

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen einen in der Kaltenberger Straße geparkten dunkelgrauen Skoda Fabia angefahren. Trotz eines verursachten Sachschadens in Höhe von mehreren Hundert Euro fuhr der Unbekannte laut Polizeibericht davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und schließt nicht aus, dass es sich bei dem Verursacher um einen Radfahrer handeln könnte.