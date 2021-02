Fahrer nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei gegen einen 27-jährigen Autofahrer eingeleitet, nachdem dieser am Mittwochmorgen in der Spalterstraße in Tettnang einen geparkten Wagen angefahren hat und danach wegfuhr. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall, notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.