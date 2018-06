Für tote Tiere ist im städtischen Bauhof zu wenig Platz

Überfahrene Tierkadaver, abgezogene Rehfelle und tote Katzen und Hunde ohne Marke: Sie alle finden, bis sie von der Tierkörperbeseitigungsanstalt in Biberach abgeholt werden, im sogenannten Fuchsbunker im Bauhof einen vorläufigen Platz. Der hat seine besten Tage allerdings längst hinter sich. „Der Bunker ist 30 Jahre alt und deshalb in einem dementsprechenden Zustand“, kritisiert Jäger Heinz Huber aus Neukirch.

Der Jäger, der Rehfelle zur Entsorgung zum Fuchsbunker bringt, berichtet, dass ab und an überfahrene Wildschweine vor dem Behälter oder auf dem Boden davor liegen. Was damit zusammenhänge, dass er in der Zwischenzeit einfach zu klein für die vielen toten Tiere sei, so die Vermutung des Neukirchers. Was letztendlich auch der hohen Wildschweinpopulation geschuldet sei. „Der Container wurde ja nach den Bedürfnissen vor 30 Jahren gebaut“, sagt Huber. Bereits im September 2014 habe er sich deshalb an die Stadt gewandt. „Ich wollte auf den Zustand aufmerksam machen und wissen, ob etwas geändert wird“, berichtet der Jäger. Seitens der Stadt sei ihm eine Lösung versprochen worden, bisher habe sich aber nichts getan.

Hoffnung auf eine Änderung hegte Huber, als im Bauhof umgebaut wurde. Doch: „Der Fuchsbunker ist auch heute noch der alte. Es wurde nichts gemacht“, beklagt Huber, der auch im Namen verschiedener Jäger und von Hegeringleiter Hubert Eberle spricht.

Gespräch Anfang 2016 geplant

Dass das Problem der Stadt bekannt ist, versichert Pressereferentin Judith Maier auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. „Wir stehen deshalb mit dem Veterinäramt in Kontakt.“ Gleichzeitig verweist sie darauf, dass die Bereitstellung des Containers eine freiwillige Leistung der Kommune sei. Dennoch wolle man auf die Vorwürfe reagieren. Maier: „Wir koordinieren gerade einen Termin mit allen beteiligten Behörden, den Jägern und der Tierkörperbeseitigungsanstalt für Anfang des Jahres. Dann wollen wir gemeinsam nach Lösungen suchen.“ Das ist auch das Anliegen von Huber: „Es kann nur eine Verbesserung geben, wenn alle am runden Tisch sitzen“, ist er überzeugt.

Das Veterinäramt ist allerdings nur am Rande Ansprechpartner. „Da die Sammelstelle von der Stadt betrieben wird, ist das Veterinäramt nicht zuständig, da weder die Lebensmittelsicherheit, noch der Tierschutz berührt sind“, sagt der Pressesprecher des Landratsamtes, Robert Schwarz. In den Zuständigkeitsbereich des Amtes fallen nur jene toten Tiere, die nach dem Tierseuchenschutzgesetz isoliert werden müssen. Was mittels eines gesonderten Behälters geschieht, der auch im derzeit aufgestellten Fuchsbunker steht.