Für Politik braucht es Leidenschaft

Einzelne Porträts hat die „Schwäbische Zeitung“ schon vorab abgedruckt, am Sonntagmorgen ist die Broschüre „Mutig, engagiert, weiblich – 100 Jahre Frauen im Tettnanger Gemeinderat“ in der Stadtbücherei vorgestellt worden.

Freudig hat Büchereileiterin Cosima Kehle die zahlreichen Gäste begrüßt, darunter ehemalige und amtierende Gemeinderätinnen, Frauen, denen die Broschüre gewidmet ist. Gerade mal hundert Jahre ist es her, dass Frauen reichsweit wählen und gewählt werden durften, und schon 1919 hatte Tettnang mit Marie Leuthi die erste Frau im Gemeinderat. Eine Ausstellung, die dank der Mithilfe der ehemaligen Archivarin Angelika Barth alle Tettnanger Gemeinderätinnen der letzten hundert Jahre vorstellte, ließ die Idee entstehen, sie in einer Broschüre vorzustellen. Sechs der Frauen werden ausführlich porträtiert, die übrigen erscheinen mit Bild, Steckbrief und Leitspruch. Eine Grafik macht deutlich, dass der Frauenanteil im Tettnanger Gemeinderat 17,4 Prozent beträgt, 13,8 Prozent sind es im Kreistag des Bodenseekreises, 24,5 im Landtag von Baden-Württemberg, 30,7 im deutschen Bundestag. Grund genug, noch intensiver um Frauen zu werben, die sich politisch engagieren, ihnen Vorbilder vorzustellen. Sechs Frauen und Archivar Florian Schneider haben das Projektteam gebildet, geschrieben und redigiert, Hans Schöpf das Layout übernommen.

„Was bremst die Frauen aus?“, fragte Sylvia Zwisler, die im Namen der Stadt die Gäste begrüßte. An der Akzeptanz liege es heute nicht mehr, an der Kompetenz auch nicht, doch brauche eine Frau, die sich engagieren will, nach wie vor einen verständnisvollen Mann, eine Familie, die dahintersteht. Partnerschaftlich modern würden in Tettnang Bürgermeister und seine Stellvertreter ihre Heimatstadt repräsentieren, darunter mit Sylvia Zwisler die erste Frau. „Wir sind nicht so laut wie die Männer, aber gleichermaßen kompetent“, sagte sie stolz. „Heute feiern wir all den Mut der Frauen bis heute, entdecken Sie die verschiedenen Herangehensweisen und Wege der Frauen in die Politik“, ergänzte Sabina Leichs-Knapp im Namen des Projektteams.

„Mittbestimmung im rathäuslichen Herrenzimmer“

Mit viel Witz und Humor hat Schauspielerin und Kabarettistin Dietlinde Elsässer vom Melchinger Theater Lindenhof die Broschüre vorgestellt, „e bissle was z’sammegslammt“. „Die Schläue einer Frau war in Tettnang was wert“, stellte sie fest, Frauen packen hier ihr Wahlrecht am Schopfe, bestimmen mit im „rathäuslichen Herrenzimmer“: „Frauenpower ist noch lang nicht ausgeleiert.“ Schließlich gelte es, der männlichen Einfalt die Stirn zu bieten, mit Selbstwertgefühl und Freude aktiv zu werden, sein Potenzial auszuschöpfen, als Frauen zusammenzuhalten und nicht einander wegen kleiner Neidgeschichten auszubremsen. „Du musst die Leidenschaft in dir haben, es geht um die Tat. Erfolg hat drei Buchstaben: T-U-N.“ Allerdings mache man sich damit sichtbar, werde kritisiert – das müsse man aushalten. Es gehe nicht darum, etwas zu tun, damit andere das toll finden, sondern weil man in sich den Drang dazu spürt. Im Namen des Projektteams dankte Andrea Rehm mit einem gelben Primelstöckle und freute sich, wie gut es in Tettnang funktioniere, so eine Gruppe auf die Beine zu stellen. In angeregtem Gespräch ging die Matinée zu Ende.