Für eine Handvoll Hopfis: Spielstadt Hopfenau startet

Nach der Schule erfolgt der Einstieg in die Arbeitswelt: Wie das so ist, erleben derzeit etwa 150 Kinder in der Kinderspielstadt Hopfenau, die es alle zwei Jahre gibt. Von der Zimmerei über die Straßenreinigung bis hin zu Radio und Zeitung ist alles dabei. Auf dem Gelände von Schiller- und Uhlandschule wird gebohrt, geschraubt und geklebt, was das Zeug hält.

Hoch konzentriert ist beispielsweise Johannes (8) in der ifm-Werkstatt. Dort bauen die Kinder mit Hilfe von Azubis im ersten Lehrjahr Elektroautos, die einer aufgemalten Linie selbstständig folgen können. Er nimmt ein Bauteil nach dem anderen und lötet es fest. Auf die Frage, ob es ihm Spaß mache, antwortet er nur knapp „Ja“. Ablenken lässt er sich nicht. „Er macht das für einen Achtjährigen ganz wunderbar“, sagt ifm-Azubi George Hamwi, der ihn anleitet.

Julian will Taucher werden

Der kleine Julian hilft seinem Vater (und Hopfenau-Helfer) Frank beim Bau des Hopfenauer Aussichtsturms. Mit ein wenig Unterstützung bringt er eine lange Schraube in die Balken und verrät stolz: „Daheim habe ich auch schon gewerkelt.“ Das mache ihm Spaß, aber wenn er groß sei, wolle er Taucher werden. Das ist einer der wenigen Berufe, die in Hopfenau nicht im Angebot sind.

Für ihre Arbeit erhalten die jungen Arbeitnehmer einen Stundenlohn in der Spielstadtwährung Hopfi und können damit entweder Waren oder auch Essen kaufen. Und auch mit der harten Realität kommen sie in Kontakt: Dank der Steuern ist brutto in Hopfenau nicht gleich netto. Schließlich gibt es auch öffentliche Aufgaben. Am Montag ist Bürgermeisterwahl.

Besucher haben die Möglichkeit, Hopfenau einen Besuch abzustatten. Fremdenführer zeigen Interessierten zwischen 10 und 15 Uhr die Stadt, der Eingang ist an der Uhlandschule. Und einen Radiosender gibt es auch. Mit begrenzter Reichweite zwar, aber täglich empfangbar auf der Frequenz 94,4 MHz. Wer in oder rund um Hopfenau wohnt, kann so immer aktuell die neuesten Nachrichten des Tages erfahren.