Förderpreis für Literatur ausgeschrieben

Bereits zum neunten Mal schreibt die literarische Vereinigung Signatur mit Sitz in Tettnang einen Förderpreis für Literatur aus. Laut Pressemitteilung lautet das Thema des diesjährigen Wettbewerbs „Zum Glück“. Einsendeschluss ist Dienstag, 30. Juni. Teilnehmen können Autoren mit Wohnsitz in der Region Bodensee, in Österreich und der Schweiz sowie in Oberschwaben und dem Allgäu. Eingesandt werden können lyrische oder erzählende Texte. Die sollen in deutscher Sprache verfasst sein und dürfen bisher noch nicht veröffentlicht sein, auch nicht im Internet.