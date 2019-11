Förderkreis Heimatkunde wächst weiter

Das Interesse der Bürger in Tettnang und Umgebung an ihrer Heimat und an ihrer Geschichte scheint ungebrochen zu sein. Davon geht Gisbert Hoffmann aus, Vorsitzender des Förderkreises Heimatkunde, denn die Mitgliederzahl seines Vereins wächst weiterhin. Wie der Förderkreis Heimatkunde in einer Pressemitteilung schreibt, hat sich mit Rainer Specker nun das 250. Mitglied angemeldet.

Die Aufgaben des Förderkreises Heimatkunde sind: Forschungen zu geschichtlichen Themen unterstützen, heimatkundliches Kulturgut erfassen, erhalten und erneuern sowie interessierten Bürgern die Heimatgeschichte durch Veröffentlichungen, Exkursionen und Vorträge näherbringen.

Als gebürtiger Tettnanger fühlt Rainer Specker sich eng mit seiner Heimatstadt verbunden und hat den einheimischen Dialekt nie abgelegt. Seit vier Jahren ist der Elektronik-Ingenieur Vorsitzender des Fördervereins Elektronikmuseum Tettnang. Dem Museum widmet er fast jede freie Minute. Specker sieht durchaus Parallelen zwischen seinem Engagement im Museum und den Aktivitäten des Förderkreises Heimatkunde, denn die Industriegeschichte Tettnangs ist auch ein Teil der Stadtgeschichte. Das Althergebrachte erhalten und die Erinnerung daran in die Zukunft zu retten, ist auf jeden Fall eines seiner Anliegen. Gefragt, was für ihn Heimat ist, sagt er: „Dort, wo ich die Menschen kenne und wo die so schwätzen wie ich.“