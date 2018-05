Förderkreis erfährt alles Wissenswerte über Wein

Der Förderkreis Heimatkunde hat eine Exkursion nach Meersburg unternommen. Genauer: ins Vineum. Bei einem Rundgang mit Helga Müller-Schnepper als sachkundige und humorvolle Führerin, erfuhren die Gäste nicht nur vieles über den Weinbau am Bodensee, sondern auch über die Geschichte des Spitals und die behutsame Restaurierung des 400 Jahre alten Gebäudes, heißt es im Eigenbericht.

Überraschende Superlativen birgt das Museum demnach: Die älteste noch funktionierende Weinpresse Europas, die älteste etikettierte Weinflasche am Bodensee. Das wohl in dieser Art einmalige interaktive Museumskonzept ist auf 15 Themenräumen aufgeteilt, ermuntert die Besucher zum Mitmachen und Ausprobieren. Eine Galerie aus 101 Weinflaschen aus aller Welt illustriert, wo überall auf der Welt Reben wachsen. Ein Raum zeigt den kultischen Hintergrund des Weins, von den römischen Trinkgelagen bis zur späteren Bedeutung in der christlichen Liturgie. Die Abteilung „ Ressourcen“ geht auf die engen Handelsbeziehungen ein, die es den Klöstern im Mittelalter ermöglichten, an den nördlichen Hängen des Bodensees Weinbau zu betreiben. Der notwendige Dünger kam aus der Schweiz, aus dem Bregenzerwald jährlich bis zu zehn Millionen Rebstecken.

Nach einem Dank für die informative Führung beendeten die Teilnehmer ihren Rundgang mit einer kleinen Weinprobe.