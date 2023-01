Experte sagt, auf welchen Kreuzfahrten man morden kann und wo nicht

Auf einem Kreuzfahrtschiff kann allerhand passieren. Mit witzigen und kuriosen Geschichten bis hin zum Mord an Bord hat Kreuzfahrtexperte Joerg Hermann „mit OE und einem R“, zahlreiche Zuhörer in der Stadtbücherei Tettnang mit seinem Ein-Mann-Programm „Waldbrand auf hoher See“ begeistert.

Hermann betonte, dass alle Geschichten „vom Leben geschrieben sind“. Er habe sie gemeinsam mit seiner verstorbenen Tante, der bekannten Regisseurin und Drehbuchautorin Christa Mühl, gesammelt. In bunten Shorts, T-Shirt und Badelatschen hatte Hermann auf einem Tisch Platz genommen und startete mit einigen harten Fakten zu Passagierzahlen und Ausstattung eines Kreuzfahrtschiffs.

Entweder runiert man den Urlaub direkt ...

6000 Passagiere wollen immer irgendetwas, erzählte Joerg Hermann. Das Gefühl, Kate und Leonardo aus dem Film „Titanic“ zu sein, höre allerdings schon beim Schlangestehen zum Einschiffen auf. Hier würden die ersten Sicherungen durchbrennen. Auch sich an 35 Decks zurechtzufinden, koste viele die Nerven und das erste Mittagessen.

Laut Joerg Hermann gibt es zwei Typen von Reisenden. Der Erste davon beschwert sich schon vorher und ruiniert sich direkt seinen Urlaub. So habe ein Reisender wissen wollen, ob Kinder an Bord seien: Der Lärm würde ihn bestimmt stören. Er habe ihm empfohlen mit dem Ruderboot über den Bodensee zu schippern, erinnerte sich Joerg Hermann.

... oder später, wenn man die Reederei verklagt

Beschwerdetyp zwei versuche nach der Reise die Reederei zu verklagen. Zum Beispiel wegen eines Bullauges unter Deck, welches sich aus guten Gründen nicht öffnen lässt oder weil man ihn nicht vorher informiert hat, dass er seekrank werden könnte.

Bei der üblichen Seenotrettungsübung zu Beginn einer Kreuzfahrt habe sich ein junges Mädchen standhaft geweigert mitzumachen, erzählte Joerg Hermann. Es stellte sich heraus, dass sie eine Influencerin war, die zur Farbe Orange der Rettungskleidung keine passenden Schuhe hatte und sich so bei ihren Followern nicht präsentieren wollte. Nach langer, erfolgloser Suche nach entsprechenden Schuhen habe sie dann eingewilligt, so Hermann.

Mittelmeer eignet sich nicht für jede Aktivität

Gänsehautfeeling gab es bei der Schilderung einer Mittelmeerkreuzfahrt. Die Mutter von zwei Kindern wurde an Bord vermisst. Verdächtigt wurde der Familienvater, dem man aber nichts nachweisen konnte. Als jedoch im Hafen von Marseille ein Koffer mit der zerstückelten Leiche der Frau angespült wurde, sah es anders aus. Hermann rät: „Morden Sie nie auf einer Mittelmeerkreuzfahrt! Da wird alles wieder angespült. Buchen Sie dafür lieber eine Transatlantikkreuzfahrt.“

Von Hechttaufen und alternden Schlagerstars

Trotz dieser grausigen Geschichte sei eine Kreuzfahrt etwas sehr Schönes, beruhigte Joerg Hermann die Zuhörer. Zum Beispiel die Hechttaufe, die beim Überschreiten des Nordkaps zelebriert wird. Der als Hecht verkleidete Kapitän überschüttet die Passagiere mit eiskaltem Wasser.

Joerg Hermann plauderte über Kreuzfahrten mit etwas aus der Mode gekommenen Schlagerstars, die überzogene Ansprüche an ihre Unterkunft stellten, über Hunde-Toiletten mit Kunstrasen für die an Bord erlaubten Assistenzhunde und über zum Teil skurrile Wünsche von Superreichen, die mit den „normalen“ Passagieren nicht in Berührung kommen wollten. Es wurden ein Aus- und –Einpackservice für die Koffer und ein Bediensteter geordert, der 24 Stunden zur Verfügung stehen sollte. Laut Joerg Hermann konnten die meisten Wünsche erfüllt werden.

Und der Preis ist: eine Kreuzfahrt

Als Überraschung des Abends zog Joerg Hermann aus einer Seemannskiste mit den Eintrittskarten die von Torstubenchefin Ulrike Schühle, die sich riesig über einen Kreuzfahrtgutschein im Wert von tausend Euro freute, der in der Reisewelt Montfort gebucht werden konnte.

Joerg Hermann hat eine interessante, internationale Karriere in der Unterhaltungs- und Kreuzfahrtbranche hinter sich und besaß mehrere Kinos. Jetzt lebt Hermann in Tettnang, unterstützt ehrenamtlich Spectrum Kultur sowie das KiTT und ist beruflich am Theater in Konstanz angekommen. „Waldbrand auf hoher See“ hatte dort im letzten Sommer Premiere. Darauf will Joerg Hermann aufbauen.