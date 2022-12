Experte erklärt, warum Krippenspiele auch heute noch eine wichtige Tradition sind

Zwei Tage vor Heiligabend, am 22. Dezember, bringen Kinder des Loreto-Kindergartens die Erzählung der Kindheit Jesu aus dem Lukasevangelium auf die Bühne – gekürzt, abgewandelt und leicht verständlich. Das Spiel hat Tradition. Doch welche Bedeutung kann es für Kinder und Erwachsene heute noch haben? Anja Reichert hat mit dem Experten Paul Geiger über Tradition, Wandel, Kirche und Gefühl gesprochen.

Würden Sie das Krippenspiel des Loreto-Kindergartens als eine Tradition bezeichnen?

Das Feiern von kirchlichen und säkularen Festen mit Kindern und Eltern gehört schon über Generationen und damit als Tradition zum Kindergartenalltag in Loreto. Es ist keine Show oder ein nettes austauschbares Event, denn der zentrale Inhalt bleibt im Mittelpunkt und wird als Botschaft für heute übersetzt. Jedes Krippenspiel ist ein Original und hat immer etwas Besonderes.

{element}

Es ist nicht immer das Gleiche. Im Augenblick geschieht immer etwas Neues und Wunderbares - und das im vertrauten Rahmen. Es war spannend, wie in den vergangenen Jahren die Eltern der Kinder das Krippenspiel gestalteten. Eine tolle Idee und Variante. Jetzt sind wieder die Kinder dran. Es ist also eine lebendige und wandelbare Tradition.

Die Gesellschaft verändert sich: Was macht das mit dem Krippenspiel?

Der Kern des Krippenspiels ist die Erzählung des Lukasevangeliums der Kindheit Jesu und seiner Eltern, mit der Geburt in Bethlehem und der Flucht nach Ägypten. Dass der Sohn Gottes so in die Welt eintritt und startet, berührte damals und heute die Menschen. Für mich zeigt es die „Geworfenheit“ des Menschen in die Welt: Niemand sucht sich aus, wann, wo, wie und warum er zur Welt kommt.

Dies ist ein Existenzial unseres Daseins, das im Krippenspiel deutlich zum Ausdruck kommt und jede und jeden in seinem Inneren trifft. An der Krippe stehen die einfachen Menschen, Ochs und Esel, die Könige. Alle sind in Staunen und Ehrfurcht und erfahren die Botschaft von der Sehnsucht nach Frieden und dass alles gut wird. Das sieht in jeder Zeit anders aus und ist auch für jeden anders.

Hat ein Krippenspiel heute noch die Bedeutung von damals?

Das Krippenspiel kann uns immer wieder neu berühren. Es gibt den Impuls. Als Kind damals als Hirte war es für mich etwas Besonderes, als Therapeut in Friedrichshafen ebenso. Wenn das Original, die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas im Mittelpunkt und als Kern erhalten bleibt, bleibt es eine Botschaft auch für die nächsten Jahrhunderte.

{element}

Davon bin ich überzeugt. Gerade dann, wenn das Weihnachtsfest vielfache Varianten, Erscheinungsformen und Kommerzialisierung erfährt, ist die Kernbotschaft des Krippenspiels von besonderer Bedeutung.

Gerade in der Weihnachtszeit gibt es eine Unmenge an Bräuchen und Traditionen – würde uns ohne diese etwas fehlen?

Das kann nur jede und jeder für sich entscheiden. Weihnachten könnte bei mir sehr einfach ausfallen. Für meine Kinder und ihre Enkel ist es aber ein sehr wichtiges Fest mit der Krippe, dem Weihnachtsbaum, dem gemeinsamen Musizieren und Singen und der Weihnachtsgeschichte. Was mich stört, sind die vielen Weihnachtsmänner und die Kommerzialisierung.

Der Wunsch nach Romantik, gelebter und erfahrener Emotionalität, dass es einem gut und gern warm ums Herz werden kann, auch in der Kirche, das sollte bleiben. Das hilft dann, einander auch in schlechten Zeiten geduldig und verständnisvoll anzunehmen.

Um zurück auf den Kindergarten zu kommen: Brauchen Kinder Traditionen?

Kinder brauchen Förderung, Orientierung und Regeln, um in der Welt zurechtzukommen. Rituale, schöne Gewohnheiten, das Feiern von schönen Augenblicken und Stationen im Leben, sind unendlich wertvoll. Und die werden von denen dann am besten gestaltet und vorgelebt, die selbst auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.

So geht es von Generation zu Generation. Aber nicht starr und rigid, sondern immer den aktuellen Bedürfnissen und Situationen gut angepasst.

Zur Person

Jahrelang war Paul Geiger Leiter des Dienstes „Erziehung und Familie“ in der Caritas-Region Bodensee-Oberschwaben sowie der psychologischen Familien- und Lebensberatung Friedrichshafen. Neben vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten ist er heute Vorsitzender des Kindergartenausschusses und begleitet und unterstützt die beiden katholischen Kindergärten.