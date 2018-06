Expedition N informiert über Nachhaltigkeit

Warum wird bei Computern, Notebooks und Tablets die meiste Energie bereits bei der Herstellung verbraucht? Wie viel CO2 erzeugt man beim Googeln? Antworten auf Fragen wie diese erhalten Schüler der Elektronikschule Tettnang derzeit im Expeditionsmobil der „Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“, das noch bis einschließlich heute bei der Elektronikschule Station macht.

Beim Rundgang durch das zweistöckige Ausstellungsfahrzeug erfahren die Jugendlichen, welche Arten von Energie es gibt, wie Strom erzeugt, transportiert und verteilt wird. Aber auch, wie man Energie effizient nutzt und was jeder Einzelne zum Gelingen der Energiewende und für eine nachhaltige Zukunft beitragen kann. Am heutigen Donnerstag von 14.30 bis 16 Uhr sind alle Interessierten in Tettnang eingeladen, das Expeditionsmobil in der Oberhofer Str. 25 auf eigene Faust zu erkunden.

Ein öffentlicher Vortrag im Obergeschoss des Mobils informiert von 13.30 bis 14.30 Uhr zum Thema „Nachhaltigkeit & Energiewende – nachdenken, umdenken, Zukunft gestalten“. Geführte Ausstellungsrundgänge für angemeldete Schulklassen ergänzen das Programm. Der Eintritt ist frei.

Das Expeditionsmobil macht anlässlich des 50-jährigenBestehens bei der Elektronikschule Station. Seit rund zwölf Jahren engagiert sich die Elektronikschule im Bereich der Umweltbildung mit verschiedenen Projekten . „Wir haben uns als Schule dem Ziel und der Aufgabe verpflichtet, das Umweltbewusstsein der jungen Generation zu fördern. Hierfür ist das Expeditionsmobil mit seinen zahlreichen interessanten Inhalten sicher ein Highlight und passend zu unserem Schuljubiläum“, schreibt Schulleiter Jochen Würstle in einer Pressemitteilung.

In der rund 55 Quadratmeter großen Ausstellung im Untergeschoss des Expeditionsmobils können Besucher selbst Hand anlegen. Mit einem Handkurbelgenerator erzeugter Strom treibt beim Exponat „Ping-Pong-Peng“ einen Tischtennisball in die Höhe. Eine Wandinstallation nimmt die Besucher mit auf Tauchstation ins Erdreich. Beim „Netz-Spiel“ müssen sich bis zu sechs Mitspieler aufeinander abstimmen, um „erkubelte“ Energie in einem virtuellen Stromnetz der Zukunft geschickt zu verteilen und einen drohenden Blackout zu vermeiden.