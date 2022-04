Exhibitionist in Waldesch unterwegs

Ein Exhibitionist war Samstag gegen 16 Uhr im Bereich Waldesch/Am Lindenbuckel unterwegs. Der bislang unbekannte Täter hielt mit seinem Fahrzeug neben einer Spaziergängerin und fragte sie nach dem Weg.

Während des Gesprächs nahm der Unbekannte sexuelle Handlungen an sich vor. Als die 42-Jährige dies erkannte, schrie sie ihn an, woraufhin der Mann den Rückwärtsgang einlegte und in Richtung Domänenstraße davonfuhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07541 / 70 10 um Hinweise zu dem Unbekannten, der mit einem grauen BMW Z4 unterwegs war und etwa 45 Jahre alt gewesen sein soll. Der Mann soll dunkelbraunes, kurzes Haar haben und deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Er soll eine große Sonnenbrille und einen dunkelroten Pullover getragen haben.