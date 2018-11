„Europa ist ein Garant für Frieden und Freiheit“

Norbert Lins (CDU) hat am vergangenen Freitag das Montfort-Gymnasium besucht, um den Schülerinnen und Schülern der Kursstufen 1 und 2 sich selbst und seine Arbeit als Abgeordneter im europäischen Parlament vorzustellen, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt

Auch wichtige Themen innerhalb der Europäischen Union (EU) oder mit europäischem Bezug kamen zur Sprache: Die Flüchtlingskrise 2015, der Brexit, Donald Trump und die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei: nur einige der aktuellen Herausforderungen, denen sich die EU stellen muss. Die Antworten von Norbert Lins hätten den Schülern klar gemacht, „dass Europa mehr ist als ein Binnenmarkt mit offenen Grenzen. Europa ist eine Wertegemeinschaft, es ist ein Garant für Frieden und Freiheit“, sagte Lins

Dieser Leitgedanke binde alle Ideen und Entscheidungen innerhalb der EU: In Brüssel oder Straßburg werde Politik von Menschen für Menschen gemacht, mit dem Ziel, das tägliche Leben in der EU zu erleichtern und einen Ausgleich aller Interessen auf allen Ebenen zu erreichen, so Lins. Natürlich brauche eine derart demokratische Meinungsbildung Zeit, Geduld und Akzeptanz von Vielfalt: „Demokratie hat keine Farbe. Sie ist ein Spektrum“, sagte der litauische Dichter Vytautas Karalius. Die EU spiegele so ein Spektrum, nicht nur politisch, auch regional: In diesem Zusammenhang betonte Norbert Lins, wie wichtig es sei, „die regionale Vielfalt, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung zu erhalten und zu stärken“.

Die Antworten von Norbert Lins auf die Schülerfragen zu den verschiedensten Themen stießen auf großes Interesse aufseiten der Schülerinnen und Schüler. Die Fragen wollten nicht abebben und der Applaus am Ende des Vortrags zeigte, dass die persönliche Begegnung mit europäischer Politik bedeutend ist.