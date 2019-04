Europa als Herzenssache

In einem gelben Stern auf blauem Grund prangt der Titel: „Das Projekt Europa ist gescheitert.“ So hat Günther Tritschler aus Tettnang sein Buch, das im Eigenverlag erschienen ist, betitelt.

Dabei ist der 78-Jährige laut eigener Aussage „von ganzem Herzen Befürworter der EU“. Doch obwohl er vom Wirtschafts- und Binnenmarkt EU überzeugt sei, so der Autor, hege er seine Zweifel an der gemeinsamen Politik. Seine Vision: Deutschland und Frankreich sollen im Sinne eines föderalistischen Bundesstaats neben der EU eine enge Partnerschaft eingehen. Dabei sein sollen nur die Staaten, die wirkliches Interesse an gemeinsamer Politik haben. Die Idee zum Buch, ebenso wie eine eigene Partei zu gründen, kam ihm bei einem Campingurlaub, sagt Tritschler. Doch das Projekt Engagement für Europa / Vereinigte Staaten von Europa scheitert. Trotzdem träumt der Rentner weiter von der Idee eines politisch vereinten Europas.