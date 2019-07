Etwa 50 Betriebe bei Küchenparty der Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe

Die Landesberufsschule für Hotel- und Gaststättenberufe (Hoga) hat Azubis und deren Betriebe am „Ausbildertag“ im Juli zur gemeinsamen Küchenparty geladen. Ziel der Veranstaltung ist es gewesen, den Austausch zwischen den ausbildenden Betrieben und der Schule zu unterstützen. Das erste Ausbildungsjahr (Grundstufe) verbringen die Schüler teilweise an der hauswirtschaftlichen Droste-Hülshoff-Schule. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr (Fachstufe) praktizieren die Schüler zum Teil an der gewerblichen Schule Claude-Dornier.

Zuschüsse vom Landratsamt

„Der Blockunterricht findet alle vier bis sechs Wochen statt“, erklärte Daniel Gopp, stellvertretender Schulleiter. Viele Azubis kommen nicht aus dem Bodenseekreis und mieten in der Tettnanger Umgebung eine Wohnung an. Dafür gibt es Zuschüsse vom Landratsamt, und auch die Betriebe unterstützen sie dabei. „Das ist eine schöne Sache für die Schüler“, freute sich Daniel Gopp.

Neben der persönlichen Vorstellung der Fachlehrer am Ausbildertag wurden auch Führungen durch das Schulgebäude geboten. In den Küchen wurde währenddessen von den künftigen Köchen ein Mehr-Gänge-Menü gezaubert. Cornelia Waibel, Hauswirtschaftslehrerin, betreute die Lehrlinge, die sich um Vor- und Nachspeise kümmerten. Mittlerweile unterrichte sie seit 35 Jahren. „Ich gehöre schon zum Inventar“, sagt die erfahrene Hauswirtschaftlerin lachend. „Die Schüler sind wissensdurstig“, meinte Schulleiterin Petra Wilhelm.

Viktoria Kozmich, 26 Jahre, und Yannic Schimpf, 21 Jahre, werden beide als Köche ausgebildet. „Nach meiner Ausbildung möchte ich mich auf jeden Fall weiterbilden“, sagte die gebürtige Weißrussin. Yannic Schimpf ist sich momentan noch unschlüssig. Er habe Ideen, etwas anderes auszuprobieren, könne sich aber auch vorstellen, nach seiner verkürzten Ausbildung in seinem gelernten Beruf zu bleiben. „95 Prozent bleiben nach der Ausbildung in ihrem Beruf“, sagte Petra Wilhelm. Der Schülerschwund sei gering, dennoch würde die Schule den demografischen Wandel spüren.

Der Fachkräftemangel mache den Betrieben zu schaffen. Früher habe es zehn Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz gegeben, heute sei es oftmals nur noch eine Bewerbung, erklärt eine Restaurantbesitzerin. Noten würden immer nebensächlicher werden, auf die Persönlichkeit komme es an.