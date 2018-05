„Es war eine riesengroße Ehre für uns“

Ein weibliches Schiedsrichtergespann in der Handball-Bundesliga der Männer – das hat es neun Jahre lang nicht mehr gegeben. Bis zum vergangenen Sonntag. Dann wurden die Schwestern Maike Merz (geborene Schilha) und Tanja Schilha vom Deutschen Handballbund DHB bei der Partie zwischen Frisch Auf Göppingen und GWD Minden (27:28) eingesetzt. Thomas Schlichte hat mit den beiden Tettnangerinnen gesprochen.

Wie war es für Sie beide, nach so langer Zeit als Frauen-Gespann eine Begegnung in der 1. Bundesliga der Herren zu pfeifen?

Es war eine unglaublich spannende Erfahrung für uns. Neue Ligen bringen immer neue Herausforderungen mit sich. Es war eine große Unbekannte für uns, wie die Beteiligten auf die Entscheidung des DHB reagieren werden. Nachdem wir zwischenzeitlich sehr viele Erfahrungen in der ersten Liga der Damen sammeln konnten und auch immer regelmäßiger in der 2. Liga der Herren eingesetzt wurden, war die Nominierung für das Erstligaspiel zwischen Göppingen und Minden eine riesengroße Ehre für uns. Zusätzlich zum ersten Erstliga-Spiel in der DKB-Handball-Bundesliga war das Spiel auch unser erstes Live-Spiel im deutschen Fernsehen.

Wie haben die Männer Sie und Ihre Entscheidungen auf- beziehungsweise angenommen?

Wir sind froh, dass die Männer „normal“ mit uns umgegangen sind. So wurde durchaus auch mal „gemeckert“ oder diskutiert, jedoch alles im sportlich-fairen Rahmen. Generell haben wir bisher in all unseren Männerspielen gute Erfahrungen gemacht, was die Akzeptanz der Akteure betrifft. Die Spieler wollen fair behandelt werden, dann spielt es am Ende keine Rolle, ob die Entscheidung von einer Frau oder einem Mann getroffen wird. Wir sind seit einigen Jahren Teil des DHB-Elitekaders, durch den alle Spiele der ersten Männerliga geleitet werden. Wir wissen daher, auf was besonders geachtet werden soll und wie unsere männlichen Kollegen verschiedene Situationen handhaben. Dadurch sollte unsere Art zu pfeifen, sich nicht wesentlich von der der Männer unterscheiden.

Wissen Sie schon, ob in Zukunft weitere Einsätze im Handball-Oberhaus folgen werden?

Nächste Woche findet der letzte Spieltag der DKB-Handball-Bundesliga für die Saison 2017/2018 statt. Am Samstag werden wir noch einmal im Einsatz in der 2. Liga der Herren sein und die Partie zwischen Bietigheim und Balingen leiten. Was die Saison 2018/2019 mit sich bringt, wissen wir noch nicht. Jedoch werden wir weiter hart dafür arbeiten, um regelmäßig in der ersten Liga der Männer eingesetzt zu werden. Jetzt liegt unser Fokus aber zunächst auf der Vorbereitung für die U-20-WM der Frauen in Ungarn, für welche wir von der IHF (Internationale Handball-Förderation, Anm. d. Red.) nominiert wurden. Am 29. Juni geht unser Flieger nach Debrecen und wir hoffen, das deutsche Schiedsrichterwesen bei dieser Veranstaltung gut vertreten zu können.