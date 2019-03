Die dritte Fastenpredigt der Reihe „weniger ist mehr“ mit Pfarrer Uwe Habenicht aus St. Gallen hat am Sonntagnachmittag trotz sonnigem Frühlingswetter zahlreiche Gemeindemitglieder in die St. Gallus-Kirche gelockt. Uwe Habenicht stammt aus Norddeutschland und ist in St. Gallen als Pfarrer, mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit, tätig. In seiner Predigt sprach er über das Thema „Leichter leben mit weniger Gepäck“.

„Neunzig Prozent der Dinge, die du besitzt, brauchst du nicht. Du siehst den Kram und schmeißt ihn weg, es reist sich leichter mit kleinem Gepäck“, mit diesen Worten wanderte Uwe Habenicht zu Beginn seiner Predigt mit einem taschenbuchgroßen Köfferchen, das er an einer Schnur hinter sich her zog, durch die Kirche.

Vieles braucht man nicht

Es häufen sich Kleider, die nicht getragen werden, Dekorationsartikel, Hausrat und vieles mehr an. Wir kaufen neue Möbel, die nicht in die Wohnung passen, also brauchen wir eine größere Wohnung, doch dafür benötigen wir mehr Geld und müssen deswegen mehr arbeiten. So bleibe uns immer weniger Zeit für Ruheoasen und unsere Mitmenschen.

Die materiellen Dinge erdrücken und verstopfen uns, sagt Habenicht. „Doch komme ich mit „Nichtshaben“ zu mir?“ fragt er. Es gebe funktionale Dinge, die wir benutzen und brauchen, um uns auszudrücken. Zum Beispiel ein Musikinstrument, welches wir spielen gelernt haben. Oder ein altes Kleidungsstück, an dem wir hängen und das uns vertraut ist. Dies seien Objekte, die uns nahegerückt seien und mit denen wir uns zuhause fühlen würden. „Geräte, die wir nicht einmal richtig bedienen können, die uns aber trotzdem Zeit stehlen, gehören nicht dazu, meinte Uwe Habenicht. Als er seinen kleinen Koffer öffnete, befanden sich darin zwei Stimmgabeln.

„Minimalismus zeigt das Eindeutige und fragt nach dem Wesentlichen. Die Spiritualität als Gegengewicht, hat mit Lebendigkeit zu tun und damit, mit einer Stimmgabel uns und mit der zweiten andere Menschen in Schwingung zu versetzen und sie zu erreichen. Diese Doppelbewegung macht das Leben aus. Nimmt man sich Zeit für die schönen Erlebnisse, gibt es eine Resonanz. Unser „zu viel und zu schnell“ und überflutende Reize verhindern das“, so der Referent.

Laut Uwe Habenicht lebten schon 400 n. Christus Menschen nach dem minimalistischen Glaubensstil. Ägyptische Wüstenväter hatten sich damals bewusst aus Städten in die karge Wüste zurückgezogen, um bescheiden und auf Gott konzentriert zu leben, sie zeichneten sich durch Eigenverantwortung und innere Freiheit aus. Wöchentlich wurde zusammen gegessen, gefeiert und dabei Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht.

Da wir durch unseren Umgang mit den „Dingen“ auf dem Weg seien, unseren Planeten mit unserer Maßlosigkeit zu zerstören, seien eine Rückkehr zur Bescheidenheit und ökologisches Handeln dringend notwendig. Doch sollten Gastfreundschaft, Feste und Lebendigkeit dabei nicht vergessen werden.