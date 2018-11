„Es klopft bei Wanja in der Nacht“

Wanja und die Tiere des Waldes sind die Helden des zweiten Kindertheaters von Spectrum-Kultur und der Stadtbücherei in der Herbst-Winter-Saison. Am Mittwoch, 28. November, präsentiert das Artisjok-Theater um 10 und 15 Uhr seine stimmungsvolle Version des schwedischen Bilderbuchklassikers von Tilde Michels im KiTT. Das Stück erzählt vom Zusammenhalten in der Not, von der Kraft des Vertrauens und von menschlicher und tierischer Wärme in kalter Zeit. Denn während eines Schneesturmes suchen die Waldtiere laut Ankündigung des Veranstalters Zuflucht und Schutz in Wanjas Forsthütte. Alle fürchten sich vor dem Sturm, jedoch noch mehr voreinander. In der Not rücken sie aber zusammen und verbringen friedlich diese eine Nacht gemeinsam. Das poetische Figurentheaterstück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Die 10-Uhr-Vorstellung für die Kindergärten und Schulen ist bereits ausverkauft.