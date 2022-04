Es ist wieder eine Fahrt nach Saint-Aignan geplant

Die Partnerschaft zwischen Saint-Aignan und Tettnang musste in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt auf persönliche Besuche verzichten. Nun planen die beiden Partnerschaftsausschüsse wieder eine offizielle Fahrt nach Frankreich, heißt es in einer Mitteilung.

Am Mittwoch, 13. Juli, soll es soweit sein. Dann soll sich eine Gruppe mit dem Bus auf die Reise in die Touraine begeben, um dann am 14. Juli, dem Nationalfeiertag, und den folgenden Tagen das 30. Jubiläum der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Saint-Aignan nachzufeiern, ehe man sich am Sonntag, 17. Juli, wieder auf die Heimreise macht.

Die französischen Freunde bereiten für die Tage ein Besuchsprogramm vor, das auch Zeit zur Erkundung von Saint-Aignan auf eigene Faust lässt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Unterbringung ist soweit als möglich in Gastfamilien vorgesehen, wer möchte, kann aber auch auf eigene Kosten in einem Hotel übernachten. Die Organisatoren empfehlen dann aber eine frühzeitige Buchung, da die Tage um den Nationalfeiertag in den französischen Schulferien liegen und die Partnerstadt mit dem Zoo de Beauval in dieser Zeit gut besucht wird.

Wer an der Fahrt teilnehmen möchte, soll sich bei Sonja Hänle, der Vorsitzenden des Tettnanger Partnerschaftsausschusses, anmelden, Telefon 07542/549 63. Zuvor sollten Interessierte folgendes klären: Anzahl und Alter der mitreisenden Personen, Unterbringung in Familien oder im Hotel, Anreise im gemeinsamen Bus oder privat, französische Sprachkenntnisse vorhanden oder nicht. Auch Familien mit Kindern können laut Organisatoren mitfahren.