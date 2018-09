„Es gibt viel zu tun, Ärmel hoch und anpacken“

Die Parteimitglieder der CDU des Stadt- und Ortsverbandes haben sich am Freitagabend zur Hauptversammlung im Vereinsheim des TSV Tettnang getroffen. Ehrengast und Gastredner Manuel Hagel stammt aus Ehingen und ist seit Juni 2016 Generalsekretär der CDU Baden-Württemberg und Landtagsabgeordneter. In seinem Heimatort ist er Mitglied in vielen Vereinen und betätigt sich auch ehrenamtlich. In seiner Rede sagte Hagel, man habe den Eindruck, dass „die Welt aus den Fugen zu geraten scheint“. Deshalb sei es wichtig, sich wieder auf den Gründungsgedanken der CDU zu besinnen. Wer sind wir und wo sind unsere Werte? Mit Blick auf Europa habe er den Eindruck, dass es nicht mehr um Arbeit und Kapital gehe, sondern um Offenheit oder Abschottung. Die Gegensätze seien extrem, wie beispielsweise in Frankreich bei Präsident Emmanuel Macron und dem Front National zu sehen sei.

Rechtsgerichtete Parteien schürten Ängste und beschuldigten Minderheiten und Schwache. Einer Umfrage zufolge hätten in Baden-Württemberg nur vier Prozent der Menschen Angst vor Islamisierung. Er persönlich habe am meisten Angst vor dem Verlust des christlichen Gedankens, sagte Hagel. Die Ur-DNA der CDU sei das christliche Bild des Menschen. Obwohl sie eine werteverbundene und konservative Partei sei, entwickle sie sich weiter und führe die Menschen in die Offenheit.

Sehr wichtig sei ihm, dass jeder junge Mensch eine Chance bekommen solle, durch erstrebenswerte Tugenden wie Anstrengung und Disziplin seine Lebenssituation zu bestimmen. Er zum Beispiel, habe in der Schule nur gelernt, weil er musste. Dass sich der Stärkere durchsetzt und mehr hat, weil er mehr leistet, sei normal. Doch die Schwachen sollen nicht vergessen werden.

Deshalb möchte Hagel Familien besser unterstützen, die ihre Kinder selbst zuhause betreuen möchten. Auch ist er strikt gegen Werbung für Abtreibung. Denn die Würde des Menschen sei unantastbar und dazu gehöre auch das ungeborene Leben.