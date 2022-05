Es gibt noch Karten für einen musikalischen Spaziergang

In Tettnang führt kein Weg am Hopfen vorbei. Und so führt der Tettnanger Hopfenpfad entlang hoher Hopfengärten und Obstanlagen und weiht mitten in der Natur in die Geheimnisse des Hopfenanbaus ein. Vom Gasthof „Zur Krone“ über das Hopfengut No.20 und zurück zum Schloss werden Matthias Schriefl und Johannes Bär diesen Weg am Sonntag, 15. Mai, musikalisch erkunden. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Gasthaus Krone, Bärenplatz 7, in Tettnang.

Das Duo spielt laut Pressemitteilung Trompete, Flügelhorn, Pikkolo-Trompete, Alphorn, Horn, Bass-Flügelhorn, Posaune, Euphonium, Ophikleide, Tuba – je nachdem, was auf die Bühne passt. Stilistisch geht es querbeet. So wird ein Händel als Rock’n’Roll dargeboten, ein selbstgeschriebener Schlager voller Lust verformt, ein Jodler zum Grooven gebracht, aber auch mal eine herzzerreißende Ballade ganz puristisch gespielt. Und vielleicht kommen auch noch Alphörner zum Einsatz.