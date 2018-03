Es geht an die Reserven

Die Zahl der freien Krippenplätze in Tettnang lässt sich für das Jahr 2018/19 laut Kindergartenbedarfsplanung an einer Hand abzählen: Fünf Plätze sind in der U3-Betreuung derzeit noch frei. Vier davon in Hiltensweiler – dort sind in der neuen Gruppe von zehn Plätzen bereits sechs vergeben. „Bis Ende des Jahres wird die Gruppe sicher voll sein“, sagte Tettnangs Hauptamtsleiter Gerd Schwarz im Verwaltungsausschuss.

Im Ü3-Bereich, also bei den Kindergartenplätzen, ist das Bild etwas differenzierter. Rein rechnerisch gibt es 742 Kinder bei 733 verfügbaren Plätzen im Regelbetrieb, zuzüglich einer Reserve von 34 Notplätzen. Laut Kindergartenbedarfsplanung kann der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab drei Jahren bezogen auf die Gesamtstadt damit „gerade noch erfüllt werden“.

Die statistische Berechnung nach Geburtenziffer weiche von den tatsächlichen Anmeldungen allerdings ab, sagte Schwarz: „Da sieht das etwas entspannter aus.“ Das wiederum heißt in Zahlen: Wirklich angemeldet sind derzeit im Kindergartenbereich 691 Kinder. Faktisch sind für das Kindergartenjahr 2018/19 also noch 42 Plätze frei.

Dies schließt allerdings alle Träger mit ein. Die Stadt selbst verfügt im Regelbetrieb über 308 Plätze, in den kirchlichen Kindergärten gibt es 348 Plätze, freie Träger stellen 41 Plätze zur Verfügung.

Dabei variieren die Betreuungsbausteine je nach Einrichtung. Für die Ganztagsbetreuung etwa gibt es 209 Plätze: Ein tägliches Angebot gibt es im Kinderhaus sowie in den Kindergärten St. Gallus, Ramsbach, Martin Luther, Oberhof und im Vaude-Kinderhaus. An zwei Tagen in der Woche gibt es eine Ganztagsbetreuung in den Kindergärten Hiltensweiler, Krumbach und Kau.

Längere Öffnungszeiten

Allerdings, so Schwarz, ändere sich der Bedarf stark. Es gebe beispielsweise einen Druck in Richtung verlängerter Öffnungszeiten – durch eine längere Betreuung allerdings würde sich die Platzzahl reduzieren. Eine Regelgruppe darf beispielsweise 25 bis 28 Kinder umfassen, eine VÖ-Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit 22 bis 25 Kinder. Eine Ganztagsgruppe ist auf 20 Kinder beschränkt. Dies wird voraussichtlich für das Kindergartenjahr 2019/20 im Kindergarten St. Gallus passieren: Dort soll eine VÖ-Gruppe in eine Ganztagsgruppe umgewandelt werden. Ebenso steigt laut Kindergartenbedarfsplan der die Zahl der Kinder mit besonderem Förderbedarf stetig an – was ebenfalls eine Reduzierung der Plätze zur Folge hat.

Zusätzlich verwies Schwarz auch auf die Bauvorhaben im Stadtgebiet und in den Ortschaften: Bis 2022 rechnet die Verwaltung mit etwa 890 neuen Wohneinheiten. Hermann König (SPD) fragte, ob die Zahl der hinzukommenden Kinder aus der Zahl der Wohneinheiten ablesbar sei. Hier antwortete Gerd Schwarz, dass dies auch davon abhänge, wie die Quartiere entwickelt würden.

Das Gremium stimmte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu, dem Kindergartenbedarfsplan 2018/19 zuzustimmen und diesen fortzuschreiben. Am Mittwoch, 11. April, wird der Gemeinderat abschließend darüber entscheiden. Der hatte in seiner Haushaltssitzung Ende Januar bereits Planungskosten in Höhe von 160 000 Euro für den Bau dreier Kindergärten im Jahr 2018 zugestimmt: Dabei handelt es sich zum einen um den Neubau des katholischen Loreto-Kindergartens, zum anderen um zwei neue städtische Einrichtungen. Für 2019 und 2020 rechnet die Gemeinde dann für alle drei Vorhaben mit Baukosten in Höhe von von sieben Millionen Euro.