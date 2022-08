Erwin Teufel besucht das Gasthaus Traube

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr hat Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel während seines Sommerurlaubes am Bodensee das Gasthaus „Traube“ in Wielandsweiler besucht. Zusammen mit seinem ehemaligen Landtagskollegen Ernst Arnegger und Vertretern der Langnauer CDU verbrachte er einen schönen Sommerabend im idyllischen Biergarten unter der Linde. „Ich komme gerne hierher, weil ich immer so gut bewirtet werde“, meinte der ehemalige Landesvater begeistert. Gastwirtin Cordula Sorg (Bild rechts) freute sich sehr über das besondere Lob und kümmerte sich natürlich auch höchstpersönlich um das Wohlergehen des hohen Gastes. Foto: Manfred Ehrle