Erstmals Jugendreferentin für evangelische Kirchengemeinden

Die beiden evangelischen Kirchengemeinden Tettnang und Meckenbeuren bekommen erstmals eine hauptamtliche Jugendreferentin: Die 28-jährige Diakonin Rebecca Brekle wird ab Oktober der Jugendarbeit in beiden Kirchengemeinden neue Impulse geben.

Die Jugendarbeit sei ein wichtiges Anliegen in beiden Kirchengemeinden, erklären die zuständigen Pfarrpersonen Martina Kleinknecht-Wagner aus Tettnang und Peter Steinle aus Meckenbeuren. Beide freuen sich, dass es mit der von ihnen erarbeiteten Stellenkonzeption gelungen ist, für fünf Jahre Projektmittel der Evangelischen Landeskirche in Württemberg für die Finanzierung der Stelle zu gewinnen.

Rebecca Brekle kommt aus dem Rems-Murr-Kreis und war schon als Jugendliche ehrenamtlich in der evangelischen Jugendarbeit aktiv. An der evangelischen Hochschule Ludwigsburg hat sie Religions- und Gemeindepädagogik sowie Soziale Arbeit studiert. Im März 2018 wurde sie in das Amt der Diakonin der Evangelischen Landeskirche in Württemberg berufen. Seitdem ist sie als Jugendreferentin im Evangelischen Kirchenbezirk Waiblingen tätig. In Meckenbeuren und Tettnang wird sie zu jeweils 25 Prozent für die Jugendarbeit zuständig sein und mit 50 Prozent einen Lehrauftrag für Religionsunterricht an zwei Schulen in Meckenbeuren und Obereisenbach übernehmen.

„Wir haben fast alle Hürden überwunden“, erklärt der Meckenbeurer Pfarrer Peter Steinle: „Nur bei der letzten Hürde brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung: Damit unsere Jugendreferentin in unsere Region umziehen kann, suchen wir für sie eine zwei-bis drei-Zimmer-Wohnung möglichst mit Garten.“ Angebote und Tipps nehmen die evangelischen Pfarrämter in Meckenbeuren und Tettnang dankbar entgegen.