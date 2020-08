Erster Jahrgang mit Realschulabschluss

Am Ende eines besonderen Schuljahres hat der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Manzenbergschule Wolfram Schellhaase den Schülern der Lerngruppe 10 sowie der Lerngurppe 9c ihre Abschlusszeugnise überreicht. Aus den Händen des Schulleiters des Kooperationspartners Don-Bosco-Schule Meckenbeuren Manfred Kohler erhielten die inklusiv beschulten Schüler ihre Zeugnisse. Damit hat der erste Jahrgang die Mittlere Reife beziehungsweise den Hauptschulabschluss an der Gemeinschaftsschule gemacht. Das Projekt war vor sechs Jahren gestartet.

Die Abschlussfeier in der Halle in Obereisenbach fand aufgrund der Corona-Vorgaben auf Abstand statt. Schulleiter Wolfram Schellhaase überreichte 23 Schülern der Lerngruppe 9c ihren Hauptschulabschluss. Neben dem Zeugnis und vielen guten Wünschen gab der Schulleiter den Schülern noch ein paar Gedanken zum Ende diese Lebensabschnitts mit auf den Weg. Er zog den Vergleich zu den Ritualen bei Naturvölkern, mit denen der Übertritt ins Leben als vollwertiges Mitglied erfolgt. Glücklicherweise mussten die Schüler keine Löwen erlegen, aber auf die bestandenen Abschlussprüfungen können sie stolz sein, heißt es in der Pressemitteilung. Und ein Abschluss zu Corona-Zeiten ist sicherlich auch eine Löwenaufgabe, heißt es weiter. Außerdem wies Schulleiter Wolfram Schellhaase auf die Bedeutung eines Abschlusses im Leben der jungen Menschen hin, der den Abschnitt Schule beendet und den Übergang in eine neue Lebensphase markiert, zum Beispiel in die Ausbildung. Für manche der Schüler mit Realschulabschluss geht der Weg auch wieder in die Schule. Sie streben das Abitur an. Die Elternbeiratsvorsitzende Bianka Mosch lenkte den Blick zurück auf die Anfänge der Gemeinschaftsschule in Tettnang vor sechs Jahren. Nach anfänglicher Sorge, wie es den Schülern an dieser neuen Schulart ergehen würde, wurde sie zu einer Verfechterin der Gemeinschaftsschule, heißt es in der Mitteilung.

Als Abschiedsgeschenk der Eltern der Abschlussklassen neun und zehn übergab Bianka Mosch der Schule einen Baum und eine Sitzbank – als bleibende Erinnerung an die Jahrgänge 9c und 10.

Mit einem Video bestehend aus Bildern und kurzen Videos der Schüler dieser Zeit wurden die vergangenen Jahre schließlich Revue passiert.