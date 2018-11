Erste Mannschaft verlässt Relegationsplatz

In starker Besetzung fuhr Tettnangs Tischtenniserste zum Auswärtsspiel in der Bezirksklasse nach Blitzenreute. So wie in der vergangenen Saison erwartete man auch diesmal eine spannende und ausgeglichene Begegnung. Am Ende siegte Tettnang aber deutlich mit 9:4.

Bei den Eröffnungsdoppeln holten Christian Mutzel/Julian Cilek und Thomas Schober/ Siegfried Merath, bei einer Niederlage von Stefan Geßler/ Philipp Junginger, die 2:1-Führung. Junginger verlor noch das Auftakteinzel, doch Mutzel und Cilek holten die 4:2-Führung. In einem hart und akustisch lautem Spiel setzte sich Schober nach 0:2-Satzrückstand letztendlich nach fünf spannenden Sätzen durch. Merath sorgte dann mit seinem Sieg für die 6:2-Führung. Nach den Niederlagen von Geßler und Mutzel schöpften die Gastgeber nochmals Hoffnung. Doch dann waren es Junginger und die stark aufspielenden Schober und Cilek, welche den 9:4 Sieg sicher stellten. Damit rückten die Montfortstädter vom Relegationsplatz vor auf Platz sechs der Bezirksklasse.

Siebtes Spiel und siebter Sieg (9:7). In der Kreisliga B setzte die zweite Herrenmannschaft ihre Siegesserie fort. Gegen Oberteuringen II war es eine spannende Begegnung bis zum Schluss. Stefan Wagner/ Markus Schmidt und Holger Hübner/ Karl- Heinz Kort verloren ihre Eingangsdoppel, während Karl Knöpfler/ Henry Winkler gewannen. Anschließend sorgten Wagner, Hübner und Knöpfler für die 4:2-Führung, dagegen mussten Schmidt und Kort Niederlagen hinnehmen. Nach dem Sieg von Winkler ging man mit einer knappen 5:4-Führung in die zweite Runde. Hier musste Wagner nach ausgeglichenem Spiel den Entscheidungssatz in der Verlängerung abgeben. Doch Hübner und Knöpfler waren wiederum erfolgreich, während Schmidt und Kort verloren. Im Schlussdoppel waren es Wagner und Schmidt, die ihre Nerven behielten und den Siegpunkt holten.