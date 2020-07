Erste Etappe beim „Stadtradeln“ gemeistert

Halbzeit: Jetzt heißt es nochmals in die Pedale treten für ein gutes Klima bis zum 10. Juli, denn bereits seit dem 20. Juni treten die Teams in die Pedale. Derzeit sind 54 Teams mit insgesamt 327 Radelnden auf der Stadtradeln-Homepage verzeichnet. Bis jetzt wurden schon 59 230 Kilometer erreicht. Zur Halbzeit waren es 44681 Kilometer. Das sei ein super Halbzeitstand für die zweite Teilnahme, teilt die Stadt in einer Presseinformation mit.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es zur Halbzeit noch 20 Teams, die 4608 Kilometer zurückgelegt hatten. „Wir haben uns zwar gewünscht, dass es in diesem Jahr mehr Teilnehmer sind, aber mit so einer starken Entwicklung haben wir nicht gerechnet. Wir freuen uns sehr, dass diese internationale Kampagne des Klima-Bündnisses auch in Tettnang immer mehr Anhänger findet“, sagt Tettnangs Bürgermeister Bruno Walter.

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. In Tettnang sind durch die aktuelle Aktion bereits neun Tonnen CO2 im direkten Vergleich zum Auto gespart worden. Den Einspareffekt betont auch die Stadt in ihrem Schreiben.

Die Grundschule Kau gehört zu den Teilnehmern am diesjährigen „Stadtradeln“. Kinder, Lehrer und auch Eltern bilden zusammen das Team GS Kau, welches mit über 80 Teilnehmern das größte in der Kommune Tettnang ist, wie Rektor Martin Kaufmann mitteilt. Anstatt ins Auto zu steigen, werden viele Kinder nun von ihren Eltern mit dem Fahrrad zur Schule begleitet. Auch beim Ausflug an den Bodensee ist die Parkplatzsuche plötzlich kein Problem mehr, berichtet er.

Sportlehrer Johannes Leierseder gab den Anstoß zur Teilnahme und stellt fest: „Nach der langen Zeit der Schulschließung tut so ein Gemeinschaft stiftendes Projekt allen gut.“ Beim morgendlichen Gespräch auf dem Schulhof wird in Kau also derzeit erst einmal verglichen, wer schon wie viele Kilometer gesammelt hat.

Der Ehrgeiz der Kinder, Lehrer und Eltern ist geweckt, schließlich geht es hier um eine große Sache, betont Kaufmann: etwas Gutes für unsere Umwelt zu tun. Daher hoffen die Beteiligten nicht nur auf ein gutes Abschneiden, sondern fänden es schön, wenn auch nach dieser Aktion weiterhin viele Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, heißt es vonseiten des Schulleiters.