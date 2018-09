Erst Jamsession, dann „Gianni Dato“

Im Flieger in Tettnang gibt es am Donnerstag, 6. September, ab 20 Uhr wieder eine Jamsession. Bühne, Anlage, Amps, Drum – alles ist vorhanden. Die Musiker bringen nur ihr Instrument mit und verabreden sich den ganzen Abend in neuen Formationen oder sie kommen zum ersten Mal und stellen ein Bandprojekt mit zwei, drei Songs vor. Am Samstag, 8. September, spielt ab 20.30 Uhr die Bluesrockband „Gianni Dato & The Blue Tone“ im Flieger. Mit „The Blue Tone“ hat Dato nun die Musiker gefunden, um sein Bluesfeeling zum Ausdruck zu bringen und dies energievoll und mit viel Spielfreude umzusetzen, heißt es in der Vorschau. Bei „Gianni Dato & The Blue Tone“ stehen die Füße nicht mehr still. Foto: Flieger