Erst im Herzschlagfinale unterlegen

Denkbar knapp und spannend ist es am vergangenen Sonntag bei der WFV-Finalrunde in Donzdorf zugegangen. „Ein holpriger Start, ein Dämpfer zur rechten Zeit und ein grandioses Finish“ – so wird in der jüngsten Pressemitteilung des TSV Tettnang der Endrundenverlauf der D-Fußballjuniorinnen am treffendsten beschrieben. Die Tränen nach dem sehr unglücklich verlorenen Sechs-Meter-Schießen im Finale waren dann allerdings schnell getrocknet, der Kopf wieder oben und die Freude über den gewonnenen zweiten Rang überwog. Damit gehören die D-Mädels zu den zwei besten Teams in Württemberg.

Bereits am Vortag reiste das Team mit etlichen Fans Richtung Schwäbisch Gmünd. Zum einen wollte man den frühen Beginn am Sonntag entspannt und ausgeruht angehen. Zum anderen sollte das Erreichen der Endrunde entsprechend gefeiert und als Team-Maßnahme genutzt werden.

Am frühen Sonntagmorgen wurde es dann ernst mit dem ersten Match gegen den 1. FC Lauchau-Lauchäcker. Hier kam der Tettnanger Fußballnachwuchs nicht so recht ins Rollen, am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1 zu Buche. Das zweite Spiel gegen den SV Leonberg/Eltingen hielt alles bereit, was so ein Turnier ausmacht: Bis zur Hälfte der Spielzeit erspielten sich die Tettnangerinnen einen beruhigenden 2:0-Vorsprung, ehe Leonberg stets gefährlich und bissig zum Anschluss und sogar zum Ausgleich kam. Dem Siegtreffer für den SVL in der Schlussminute ging ein klares Foul und eine Fehlentscheidung der Schiedsrichter voraus. Lea fiel bei einem Angriff über das lange Bein ihrer Gegnerin und blieb liegen. Die Unparteiischen ließen weiterspielen, Leonberg nutzte die Unaufmerksamkeit dieser Schrecksekunde unseres Teams zum 3:2.

Nach dieser Niederlage des TSV war klar, dass nur ein Sieg im letzten Gruppenspiel zum Einzug ins Halbfinale reichen würde. Gegen den SV Hegnach spielten die TSVlerinnen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch, ohne dabei jedoch die Ordnung und spielerische Disziplin zu verlieren. Und nach sehr dominanten zehn Spielminuten und einem klaren 2:0-Erfolg stand die Mannschaft der TSV-Betreuer von Sarah Moll und Armin Weiss tatsächlich unter den besten vier Mannschaften.

Hier gab es nun ein Wiedersehen mit der SGM Aufheim, die dem Team in der Zwischenrunde die einzige Niederlage beibringen konnte.

Taktisch sehr clever eingestellt ließen die Mädels Aufheim nicht ins Spiel kommen und meldeten deren gefährliche Stürmerinnen komplett ab. Vorne zeigte man sich einmal mehr eiskalt vor dem Tor – der 1:0-Sieg den Einzug ins wfv-Finale. Der Jubel auf dem Feld und beim TSV- Anhang kannte keine Grenzen – alles was nun kommen sollte, war für die Tettnangerinnen Zugabe und zum Genießen.

Inzwischen waren auch die C-Mädels in der Halle eingetroffen und feuerten den TSV lautstark an. Den Teamkreis vor dem Anpfiff des Endspiels bildeten beide Tettnanger Mannschaften wie eine Einheit.

Teams neutralisieren sich

Gegen den FC Esslingen war es dann ein sehr kampfbetontes und ausgeglichenes Endspiel auf extrem hohen D-Juniorinnen-Niveau. Beide Jugendteams ließen extrem wenig zu, die Sturmreihen neutralisierten sich.

In der fünfminütigen Verlängerung wurde es ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Doch auch diese brachte keinen Sieger hervor, sodass letztlich das Sechsmeterschiessen entscheiden musste. Hier war der FC Esslingen das glücklichere Team und gewann.

Nach der Urkundenübergabe war die Enttäuschung bei den Tettnanger Spielerinnen fast schon vorüber. Nachdem sie sich den Applaus der Zuschauer abholten und vor dem Fanblock zum Mannschaftsfoto aufstellten, strahlten alle wieder über das ganze Gesicht. Hinter ihnen liegen emotionalen Momente bei der gewonnenen Bezirksmeisterschaft und den Reisen durch die drei wfv-Runden.