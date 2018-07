Erst geht’s in die Kirche, dann zum „Haus am See“

30 Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte haben vor einigen Tagen mit Fahrern und Begleitpersonen einen Ausflug nach Bad Waldsee gemacht. In der Kurstadt ging es zunächst in die Pfarrkirche St. Peter, die ehemalige Stiftskirche der Augustiner-Chorherren, die noch heute von den alten Klostergegbäuden halbkreisförmig umschlossen wird. Danach gab es eine kleine Stärkung im „Haus am See“.

Diakon Michael Hagelstein begrüßte die vielen Teilnehmer zuerst in der Kirche und erläuterte den sakralen Bau. Als spätgotische Pfeilerbasilika wurde sie im Jahr 1479 erbaut. Einschneidende Veränderungen brachte dann die Barockisierung ab 1712 mit dem barocken Hochaltar von Dominikus Zimmermann mit Marienkrönung von Jakob Bendel aus Waldsee um 1616. Ein Seitenaltar ist auch der guten Beth von Kloster Reute gewidmet, welche in Waldsee 1386 geboren wurde, erzählte Hagelstein. Danach schloss sich noch eine kleine Andacht mit Liedern und einem Segen an. Entlang des Bad Waldseer Stadtsees spazierten alle gemeinsam zum „Haus am See“, wo der Lions-club Tettnang Montfort die Ausflugsgäste zu Kaffee und Kuchen einlud.