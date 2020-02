Erst Bienenmuseum, dann Klosterkirche

Die Kolpingsfamilie Tettnang macht am Samstag, 20. Juni, einer Königin nebst ihrem Hofstaat ihre Aufwartung. Dann führt ein Tagesausflug in das Bayerische Bienenmuseum im Vöhlinschloss in Illertissen. Die Besucher können dort bei einer Führung den Hofstaat bestaunen, wie die Kolpingsfamilie schreibt.

50 Millionen Jahre alte Bienen in Bernstein, Geräte der Imkerei, Grafiken aus sechs Jahrhunderten und vieles mehr können die Besucher betrachten. Das Museum informiert über die Kultur- und Entwicklungsgeschichte der Biene seit der Antike bis heute.

Die Anfänge des Museums gehen auf den Chemiker und Pharmazeuten Karl August Forster aus Illertissen zurück. Er entwickelte 1930 eine Arznei gegen rheumatische Erkrankungen. Seine Sammlung ist einzigartig. Der Besuch der Rokokokirche im Schloss ist inbegriffen. Die Mittagszeit wird bei diesem Tagesausflug in Roggenburg gestaltet. Am Nachmittag gibt es eine Führung in der Klosterkirche und in der berühmten Bibliothek des Hauses. Danach bleibt genug Zeit für Kaffee und Kuchen oder einem Spaziergang, heißt es weiter.

Mit vielen Eindrücken geht im Bus der Firma Strauß wieder zurück nach Tettnang. Alle Interessierten sind willkommen.