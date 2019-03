Erpressung und Körperverletzung: Angeklagter muss von Polizei geholt werden

Dem „Taxi mit den zwei blauen Lichtern auf dem Dach“, so Richter Martin Hussels, ist es zu verdanken, dass der Prozess gegen einen 20-Jährigen am Mittwochmorgen doch noch starten konnte. Polizeibeamte führten den jungen Mann mit rund einer Stunde Verspätung ins Tettnanger Amtsgericht, wo er sich unter anderem wegen räuberischer Erpressung und Körperverletzung verantworten musste.

„Heute morgen keine Lust gehabt?“, begrüßte Richter Martin Hussels den Mann, als er denn endlich auf der Anklagebank Platz genommen hatte. Es sollte nicht die letzte Schwierigkeit an diesem Prozesstag bleiben. Doch von vorn: Der Angeklagte steht nicht zum ersten Mal vor Gericht – bereits im vergangenen Juli wurde er wegen Betäubungsmitteldelikten zu 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. In diesem Zusammenhang belastete ihn ein junger Zeuge, der angab, über den Angeklagten mehrfach Marihuana bezogen zu haben. Es gab deshalb eine Hausdurchsuchung bei dem jungen Dealer, bei der dieser kurzerhand sein Handy zertrümmerte, wie eine Polizeibeamtin am Mittwoch im Zeugenstand berichtete.

Bedrohungen übers Handy

Sauer darüber, dass er verpfiffen wurde und natürlich über den Verlust seines Handys soll der Angeklagte dem Zeugen im Mai vergangenen Jahres das Leben beinahe zur Hölle gemacht haben: Über Tage soll er diesen in Handynachrichten bedroht („Ich reiß‘ Dich in Stücke“) und aufs übelste beleidigt haben, lockte ihn schließlich durch einen Kumpel an die Humpishalle in Brochenzell, um ihn dort mit Schlägen in den Magen dermaßen einzuschüchtern, dass dieser dem Angeklagten schließlich 250 Euro übergeben haben soll.

Eingeschüchtert hatte der Angeklagte scheinbar auch drei Bekannte, die sich nach Ansicht von Richter und Staatsanwalt am Mittwoch alle zu einer Falschaussage hinreißen ließen. Denn während sie gegenüber der Polizei seinerzeit teils recht ausführlich beschrieben, dass der Angeklagte dem Opfer nicht nur solche Schläge in die Magengrube versetzt hatte, dass ihm übel wurde, sondern diesem auch bis zur Geldübergabe seine Geldbörse und Handy abgenommen hatte, um sicher zu gehen, dass das Opfer nicht abhaut, wollten die Zeugen gestern von all dem nichts mitbekommen haben.

Dem Richter platzt der Kragen

Auch an die Anstiftungen des Angeklagten zur Falschaussage, von denen die Zeugen noch bei der Polizei berichteten, wollte sich niemand mehr erinnern. „Ich lass mich hier doch nicht verarschen“, machte Staatsanwalt Wolfgang Angster seinem Ärger irgendwann Luft. Und auch Richter Hussels platzte bei der dritten vermeintlichen Falschaussage der Kragen: „Sie können mich gerne für einen Idioten halten, aber dann müssen Sie gegebenenfalls auch mit den Konsequenzen rechnen.“

Hin und wieder führte das Frage/Antwortspiel auch zu kuriosen Szenen: „Wie war er drauf“, wollte Richter Hussels mit Blick auf das Opfer nach den Schlägen wissen. „Der war bekifft“, lautete die spontane Antwort des Zeugen. „Nee, ich meine eher emotional“, versuchte es der Richter erneut. „Achso, der war verängstigt.“

Schlägerei mit Longboard

Vorgeworfen wird dem jungen Mann noch ein weiterer Vorfall, der sich im Juli vergangenen Jahres – nur eine Woche nach der Urteilsverkündung ebenfalls in der Nähe der Humpishalle abgespielt haben soll. Während in der Halle Jugendliche eine schulische Abschlussveranstaltung feierten, grillte der Angeklagte mit Freunden an der Schussen. Gegen 21.30 Uhr entschieden sich fünf der Abschlussschüler, ebenfalls an der Schussen den Abend ausklingen zu lassen. Doch aus bislang noch ungeklärten Umständen (Alkohol spielte übrigens keine Rolle, wie die späteren Promillewerte von 0,0 Prozent bei allen Beteiligten ergaben) griff der Angeklagte das Opfer an, sodass dieses sich nur mit seinem Longboard zu wehren wusste und dem Angeklagten eine blutende Wunde am Auge zufügte. „Ich hab gedacht, mein Auge läuft aus – da war ich natürlich auf 180. Ich hatte ja vorher ein komplettes Longboard in der Fresse“, so der Angeklagte.

Im weiteren Verlauf des Abends soll sich der junge aggressive Mann einen Kumpel des Opfers ebenfalls mit Schlägen vorgeknöpft haben, um den Namen des Longboardbesitzers herauszufinden. Dieser hatte aus Angst sämtliche Habseligkeiten liegengelassen und das Weite gesucht. „Ich war geschockt, ich hatte echt Angst, weil ich so etwas noch nie erlebt habe“, schilderte der Jugendliche glaubhaft im Zeugenstand. Dies bestätigte auch die Rektorin, die ihn an der Halle antraf: „Dem Jungen ging es sehr schlecht, er war sehr verstört und nicht ansprechbar.“

Drohungen gegenüber Lehrern

Auch der Angeklagte lief blutend in Richtung Humpishalle und dort zwei Lehrern in die Arme, die vergeblich versuchten, den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Denn dieser kündigte an, an der Schule Amok zu laufen, um den Longboardbesitzer, den „Hurensohn“, zu erwischen. Doch kurze Zeit später traf schließlich die Polizei ein.

Der Prozess wird am kommenden Montag, 8.30 Uhr, fortgesetzt. Dann soll auch das Urteil fallen.