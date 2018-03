Erlebnisführungen durch die Lernateliers

Die Gemeinschaftsschule Manzenberg präsentiert sich am Dienstag, 27. Februar, im Rahmen ihres Tages der offenen Tür.

Nach einem gemeinsamen Beginn im Aquarium, können sich alle, die Interesse an der GMS Manzenberg haben, umfassend informieren.

Das Programm sieht wie folgt aus: Los geht es um 14 Uhr im Aquarium, wo alle Lehrer, und sonstigen Mitarbeiter, die in der Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule Manzeberg tätig sind sowie die Lehrer, die in der Lerngruppe 4 der Grundschule Dienst tun, vorgestellt werden.

Unter dem Motto „Wir machen Schule - Sie sind dabei!“ erleben interessierte Eltern in Kleingruppen hautnah Unterricht an der Gemeinschaftsschule Manzenberg und können sich so selbst ein Bild von der pädagogischen Arbeit machen.

Bei Informationsvorträgen von Experten aus der Schulleitung, aus dem Kreis der Lehrerschaft aus den Reihen der Eltern und Schüler wird erläutert, wie an der Gemeinschaftsschule Manzenberg gearbeitet und gelernt wird.

Außerdem werden „Erlebnis-Führungen“ angeboten, bei denen Schüler bei Führungen durch die Lernateliers Einblicke in den Schulalltag erhalten.

Zum Abschluss gibt es im Schülercafé einen Austausch mit anderen Eltern und Mitarbeitern.