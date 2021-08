Erfolgreiches Crowdfundingdes SV Kehlen und der Volksbank

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem Start der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ für gemeinnützige Projekte, die im Januar 2021 von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ins Leben gerufen wurde, haben bereits fast 1000 Unterstützer insgesamt knapp 100 000 Euro für die mittlerweile 13 Projekte gesammelt. Bei einem der Projekte geht es um die Behebung der Hochwasserschäden am Vereinsheim des SV Kehlen.

Am 29. Januar 2021 überflutete das Hochwasser große Flächen des Schul- und Vereinsgeländes in Kehlen. Das Vereinsheim des SV Kehlen und sämtliche drei Sportplätze standen teils 1,20 Meter unter Wasser. Die Umkleidekabinen waren komplett überflutet. Die Schäden für den Sportverein waren immens. Mittlerweile sind die Sanierungsarbeiten in vollem Gange und sollen bis Jahresende weitgehend abgeschlossen sein.

Mit dem erreichten Crowdfunding-Ziel in Höhe von 10 593 Euro konnte nun ein kleiner, aber wichtiger Beitrag in der Wiederherstellung der „Normalität“ geleistet werden. Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hatte hier 4764 Euro als Co-Funding beigesteuert.

Und so funktioniert’s: Ein Verein möchte z. B. sein Vereinsheim renovieren, allein es fehlt noch an den finanziellen Mitteln. Der Verein kann nun auf www.volksbank-fntt.viele-schaffen-mehr.de sein Projekt vorstellen, den benötigten Spendenbetrag eingeben und dann für sein Projekt bei den Mitgliedern, den Verwandten, Freunden, Nachbarn usw. Werbung machen. Diese können nun kinderleicht und absolut sicher direkt auf der Plattform spenden. Ist das Crowdfunding erfolgreich, erhält der Verein den kompletten Betrag ausbezahlt. Wenn nicht, fließen die Spenden ohne Abzug wieder zurück an die Spender. Dabei stellt die Bank nicht nur die Plattform zur Verfügung, sondern gibt zu den einzelnen Spenden jedes Unterstützers einen Zuschuss bis das Spendenziel erreicht ist. Ab September geht die Volksbank nach einer Sommerpause mit der Plattform wieder an den Start. Die Crowdfunding-Plattform und alle aktuellen Projekte finden Sie unter:

www.volksbank-fntt.viele-

schaffen-mehr.de.