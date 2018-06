Erfolgreicher Start des TSV-Fechtnachwuchses

Nach der im vergangenen Dezember erfolgreich absolvierten Turnierprüfung haben die neuen Fechter der jüngsten Altersklasse „Schüler“ in der Fechabteilung des TSV Tettnang dem ersten Turnier entgegengefiebert. Mit dem am vergangenen Sonntag ausgetragenen Qualifikationsturnier in Tuttlingen hatten sich die Jungfechter keine leichte Aufgabe ausgesucht.

Laut Vereinsbericht ist das Turnier eines der drei Florett-Ranglistenturniere des württembergischen Fechterbundes und entsprechend gut besucht. Das gesteckte Ziel für die TSV-Delegation war es, erste Turnierluft zu schnuppern, in den Wettkampf einzutauchen und dabei Spaß zu haben.

Im ältesten Jahrgang, der Kategorie Schüler A ging Paul von Dewitz an den Start. Beeindruckt von der Atmosphäre und dem Auftreten der routinierten Gegner war ihm die Nervosität im ersten Gefecht anzumerken. Danach fand er wieder zu seinem dynamischen Fechtstil zurück und konnte fortan mithalten. Für einen Aufstieg in die K.o.-Finales reichte es aber noch nicht.

Mit Noel Rilling und Finn Wattenbach waren bei den mittleren Schülern (M) gleich zwei Fechter vom TSV Tettnang vertreten. Die beiden trafen im ersten Gefecht gleich aufeinander, Finn konnte das lange ausgeglichene Match mit 5:4 für sich entscheiden. Noel focht sich beherzt durch die Runde und verpasste mit einem Sieg und drei 4:5-Niederlagen denkbar knapp die K.o.-Runde.

Ganz anders entwickelte sich das Turnier für den durch den Auftaktsieg motivierten Finn Wattenbach. Von Gefecht zu Gefecht kam er immer besser in den Wettkampf und konnte sich mit drei Siegen sicher für das Viertelfinale qualifizieren. Durch eine sehr konzentrierte und engagierte Leistung zog er mit einem 10:5-Sieg ins Halbfinale ein. Dort wurde Finn zwar vom späteren Zweitplatzierten gestoppt. Doch mit dem beeindruckenden Platz drei katapultierte er sich in seiner Altersklasse auf Platz sechs der württembergischen Rangliste.

Alexander Neumeister, der schon Turniererfahrung gesammelt hat und das erste Q-Turnier der Saison in Stuttgart gewinnen konnte, trat bei den jüngeren Schülern (J) an. Mit einer erst überstandenen Erkältung in den Knochen ging es auf die Planche. Trotzdem schaffte es Alexander, die Runde als Zweiter zu beenden. Im Halbfinale rief er beim 10:1-Sieg gegen den Dritten der Setzliste alle gesparten Kräfte ab. Im Finale traf der Tettnanger auf Quentin Frey (TSB Schwäbisch Gmünd). Dieser focht hervorragend und holte sich verdient den Sieg. Mit Platz zwei und dem gehaltenen ersten Platz der Rangliste hat Alexander ein beachtliches Ergebnis erzielt.

Die Fechtabteilung des TSV Tettnangs lädt alle Fechtsport-Interessierten im Alter ab acht Jahren für Donnerstag, 23. März, um 18.15 Uhr zu einem neuen Anfängerkurs in die Stadthalle ein.