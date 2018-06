Erfolgreicher Saisonstart der Voltigierer

Vergangenes Wochenende sind die Einzelvoltigiererinnen Melanie Elbs (Achberg), Jenny Woller (Lindau-Unterreitnau) sowie Anja Traub (Tettnang) gemeinsam mit Longenführerin Roswitha Ehrle aus Oberreitnau vom Achberger Reiterhof Strodel zum ersten Turnier der Saison nach Leonberg gefahren. Laut Turnierbericht sicherten sie sich hierbei hervorragende Platzierungen.

Dieses Turnier war zugleich auch die erste Sichtung für die deutschen Meisterschaften der Junioren, welche in Aachen stattfinden werden – und für die deutschen Meisterschaften der Senioren, welche Ende August in Verden ausgetragen werden. Alle drei Einzelvoltigiererinnen gingen mit ihrer Trainerin Ehrle und ihrem Erfolgspferd „Quintus§ für die Reitergruppe Neuravensburg an den Start.

Am Samstag begann die Tettnangerin mit der ersten Einzelvoltigierprüfung der Senioren (der über 18-jährigen) mit einem Pflicht- und Kürdurchgang. Bei ihrer letzten Pflichtübung musste sie leider Notenabzug in Kauf nehmen, da sie eine unsaubere Landung zeigte. Im Allgemeinen turnte Anja für den Saisonanfang eine souveräne erste Wertungsprüfung, welche jedoch sicherlich noch im Laufe der Saison gesteigert werden kann. Roswitha, die Besitzerin von Quintus, welche als Longenführerin für die Kontrolle des Pferdes zuständig ist, meisterte ebenso einen hervorragenden Job. Auch die drei Wertungsrichter konnte Anja gemeinsam mit Roswitha von der Reitergruppe Neuravensburg überzeugen und wurde mit einem Notenabstand von über zwei Zehntel auf Platz 1 platziert.

Am Samstagnachmittag zeigte die 13-jährige Melanie aus Achberg ihr Können. Für sie war es ihr aller erster Start in der Leitungsklasse „L“. Das Nachwuchstalent überzeugte mit einem nahezu fehlerfreien Pflichtprogramm und einer ausdrucksstarken Kür und sicherte sich mit einer Wertnote von 6,399 den zweiten Endrang für die Reitergruppe Neuravensburg.

Am Sonntagmorgen ging es mit Jenny Woller weiter. Sie wagt sich dieses Jahr in das starke Starterfeld der Junioren und nahm somit auch an der DM-Qualifikation teil. Auch für Jenny war es das allererste Turnier in der Leitungsklasse der Junioren. In dem 20-köpfigen Starterfeld, in dem unter anderem Voltigierer des deutschen Bundeskaders am Start waren, erkämpfte sie sich mit einem souveränen Durchgang und einer Wertnote von 6,393 den zehnten Endrang. Darüber freute sich das komplette Team sehr.

Für Anja Traub ging es am Sonntagvormittag mit der Einzelwertung der höchsten Leistungsklasse „S“ mit ihrem Kürprogramm und am Sonntagnachmittag mit ihrem Technikprogramm weiter. Sie zeigte kleinere Patzer, war jedoch mit ihrer Leistung zufrieden. Mit einer Wertnote von 8,175 wurde Traub mit ihrer Lindauer Longenführerin und ihrem Pferd „Quintus“ einheitlich von allen Wertungsrichtern auf Rang eins platziert und zeigte einen Wertnotenabstand von über fünft Zehntel zur Konkurrenz.

Super trotz Trainingsrückstand

Zu guter Letzt startete das Doppelpaar Anja Traub/Nadine Langer. Mit einer beeindruckenden Choreografie zum Thema „Zirkus/Clowns“ zeigten sie ein kreatives Kürprogramm auf dem fabelhaft galoppierenden Quintus. Mit einer Note von 8,406 wurde das Doppelpaar, ebenso mit einem deutlichen Wertungsabstand zur Konkurrenz, für den Sieg belohnt.

Bemerkenswert: Traub brachte die vergangenen Monate in Australien und Neuseeland. Somit war die Zeit knapp, um gemeinsame Trainingstermine fürs Doppelpaar zu finden. Da Anja Traub oder Nadine Langer für ein Training pro Wegstrecke mindestens zwei bis drei Stunden Anfahrt einplanen müssen, konnte das Duo vor dem ersten Turnier in Leonberg lediglich einmal trainieren.